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Dalie: oto najpiękniejsze odmiany kwiatów późnego lata [TOP 6]

Felicja Mrzonka
dzisiaj, 16:13
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Dalie: oto najpiękniejsze odmiany kwiatów późnego lata [TOP 6]/Shutterstock
Dalie to jedne z najpiękniejszych kwiatów rosnących w ogrodzie, jak nie najpiękniejsze. Kwitną późnym latem i zachwycają bajecznym wyglądem aż do przymrozków. Które odmiany dalii są najpiękniejsze? Oto nasze TOP 6.

Dalie - kiedy kwitną?

Dalie zaczynają kwitnąć w sierpniu. To jedne z najpiękniejszych roślin kwitnących w polskich ogrodach. Ich kwiaty można podziwiać aż do przymrozków. Nazywane są więc kwiatami późnego lata. To majestatyczne rośliny o silnych, sztywnych łodygach i bajecznych kwiatach. Pięknie prezentują się w wazonach.

Uprawa dalii powinna odbywać się na stanowiskach słonecznych, najlepiej osłoniętych od silnego wiatru. Gleba powinna być lekka, przepuszczalna. Wymagają regularnego podlewania i nawożenia, najlepiej nawozami wieloskładnikowymi. Co charakterystyczne dla dalii, wyrastają z bulw, które należy wykopywać na zimę i przechowywać w suchym pomieszczeniu. Sadzimy je do gruntu późną wiosną, kiedy nie ma już przymrozków. Można podpędzić je wcześniej w donicach, w szklarniach, pod osłonami. W gruncie bulwy zakopujemy po około 5-centymetrową warstwą ziemi. Szczególnie na początku wymagają stałego podlewania. Należy jednak uważać na przelanie. Bulwy potrafią zgnić.

Dalie - najpiękniejsze odmiany

Oto jedne z najpiękniejszych odmian dalii spotykanych w Polsce:

  1. Dalia Cafe au Lait
Dalia Cafe au Lait - najpiękniejsze odmiany dalii
Dalia Cafe au Lait - najpiękniejsze odmiany dalii

2. Dalia Labirynth

Dalia Labirynth - najpiękniejsze odmiany
Dalia Labirynth - najpiękniejsze odmiany

3. Dalia Preference

Dalia Preference - najpiękniejsze odmiany
Dalia Preference - najpiękniejsze odmiany

4. Dalia Night Silence

Dalia Night Silence - najpiękniejsze odmiany
Dalia Night Silence - najpiękniejsze odmiany

5. Dalia Sebastian

Dalia Sebastian - najpiękniejsze odmiany
Dalia Sebastian - najpiękniejsze odmiany

6. Dalia Cornel Bronze

Dalia Cornel Bronze - najpiękniejsze odmiany
Dalia Cornel Bronze - najpiękniejsze odmiany
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Źródło dziennik.pl
Tematy: Odmiany roślinnajpiękniejszedalia
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