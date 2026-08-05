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Odmiany róży dobre nawet do cienia. Są odporne i mają małe wymagania

Felicja Mrzonka
dzisiaj, 16:16
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róża dzika alba rosa rugosa pomarszczona biała
Odmiany róży dobre nawet do cienia. Są odporne i mają małe wymagania/Shutterstock
Pomimo tego, że róże najlepiej rosną w miejscu słonecznym, istnieją odmiany, które dobrze radzą sobie nawet w cieniu. Rosa rugosa to rodzaj róż odpornych, o małych wymaganiach. Jakie róże należy wybierać do cienia?

Róże do cienia

Róże kupowane w pojemnikach można sadzić cały sezon. Co do zasady kochają słońce. Najlepiej rosną w ziemi piaszczysto-gliniastej w miejscu nienarażonym na silne wiatry. Zwykle dobrze rosną również w półcieniu, ale to stanowisko słoneczne jest tym idealnym. Czy istnieją odmiany róż, które będą rosły i kwitły w całkowitym cieniu? Tak. Należą do nich róże pomarszczone (rosa rugosa). Cenione są za swoją wszechstronność. Oprócz waloru piękna mogą być szeroko wykorzystywane.

Róża japońska, pomarszczona, dzika, rugosa
Róża japońska, pomarszczona, dzika, rugosa

Jakie róże rosną i kwitną w cieniu?

Róża pomarszczona (rosa rugosa), zwana także fałdzistolistną lub japońską to rodzaj róży bardzo odpornej na mróz oraz mało wymagającej. Potocznie nazywana jest dziką różą. Właśnie tego typu róże poradzą sobie w cieniu. Mają intensywny zapach, rosną do około 2 m i wytwarzają owoce. Gęsto i silnie rosną. Posiadają pomarszczone liście i drobne igiełki na łodygach. Kwiaty są średniego rozmiaru, jak róż rabatowych i okrywowych. Owoce dorastają do około 3 cm i są koloru pomarańczowo-czerwonego. Kwitną zwykle od maja do października, ale najbardziej obfite jest pierwsze kwitnienie. Róże pomarszczone sadzimy co około 1 m.

Rosa rugosa, róża pomarszczona, do cienia, owoce róży
Rosa rugosa, róża pomarszczona, do cienia, owoce róży

Często jako łatwe w uprawie sadzone są w przestrzeniach miejskich, np. parkach w formie niskiego żywopłotu lub jako roślina okrywowa. Można spotkać je również na wybrzeżach. Płatki kwiatów i owoce róż pomarszczonych wykorzystywane są w kuchni i kosmetyce, np. nalewki i konfitury różane. Jakie są najczęściej spotykane róże pomarszczone? Oto lista:

  1. Rosa rugosa Scheneekoppe (piękne, bladoróżowe kwiaty)
  2. Rosa rugosa Hansa (kwiaty peoniowe, mocny róż, fuksja)
  3. Róża okrywowa R. R. Schnee-Eule (czysto białe kwaity)
  4. Róża okrywowa R. R. Foxi (różowe kwiaty)
  5. Róża okrywowa R. R. Red Foxi (ciemnoróżowe kwiaty)
  6. Róża okrywowa R.R. Strandperle Amrum (kwiaty kolory ciemnego różu złamanego fioletem)
  7. Róża okrywowa R. R. Pierette (kwiaty różowo-fioletowe)
  8. Róża okrywowa R.R. Strandperle Norderney
  9. Róża parkowa rosa rugosa NN
  10. Rosa rugosa Roseraie de l’Hay
  11. Rosa rugosa Rituasma
  12. Rosa rugosa Wasagaming
  13. Rosa rugosa Dagmar Hastrup
  14. Rosa rugosa Hansa
  15. Rosa rugosa Blanc Double de Coubert
  16. Rosa rugosa Belle Poitevine
  17. Rosa rugosa F.J. Grootendorst
  18. Rosa rugosa Pink Grootendorst
  19. Rosa rugosa Alba
  20. Rosa rugosa White Grootendorst
  21. Rosa rugosa Snow Pavement
  22. Rosa rugosa Moje Hammarberg
  23. Rosa rugosa Rubra
  24. Rosa rugosa Kórnik
Rosa rugosa Hansa, pełny kwiat
Rosa rugosa Hansa, pełny kwiat

To tylko niektóre dostępne w Polsce odmiany tzw. róż dzikich. Warto zaprosić je do swojego ogrodu, ponieważ intensywnie pachną, pięknie wyglądają i mogą być wykorzystywane na wiele różnych sposobów. W dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Co więcej, można wybierać z szerokiego wachlarza kolorów i rodzajów kwiatów (pojedynczne, pełne), zapachu oraz wzrostu.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: ogródkwiatyróżeróża
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