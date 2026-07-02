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Winorośl rośnie intensywnie i zagłusza inne rośliny. Jak przycinać?

Felicja Mrzonka
wczoraj, 21:35
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jak przycinać winorośl winogrona
Winorośl rośnie intensywnie i zagłusza inne rośliny. Jak przycinać?/Shutterstock
Winorośl rośnie teraz bardzo intensywnie i zagłusza inne rośliny. Kiedy i jak przycinać winogrono, by uniknąć zbyt mocnego zagęszczenia? Najlepiej gdy owoce mają dostęp do słońca. Konieczne jest również cięcie dzików. Które to gałęzie?

Winorośl rośnie intensywnie

Czerwiec to miesiąc intensywnego wzrostu winorośli. Ogrodnicy, którzy je uprawiają, wiedzą, o czym piszemy. To prawdziwe szaleństwo. Konieczne jest więc przeprowadzenie cięcia, w celu prześwietlenia rośliny. Pomaga to winorośli wykarmić zawiązane już owoce. Zapewnia również lepszy smak winogron, dzięki bezpośredniej ekspozycji na promienie słoneczne. Przy zbyt dużym zagęszczeniu dużo częściej dochodzi również do porażenia chorobami grzybowymi. Przycinanie winorośli jest więc z wielu względów dobroczynne dla przyszłych zbiorów.

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Winorośl - czerwiec, przycinanie/Emilia Panufnik

Kiedy i jak przycinać winorośl?

Zgodnie z ogólną zasadą winorośl tnie się wiosną (okolice marca). Natomiast czerwiec to miesiąc, w którym dokonujemy cięcia ogławiającego. Polega na skracaniu pędów za gronami owoców. W tym miesiącu usuwamy także wilki czyli boczne pędy bez owoców. Pozbywamy się ich, aby roślina nie marnowała swoich zasobów energii na wykarmianie dodatkowych liści. Bez przeprowadzenia tego zabiegu część zawiązków owoców może w ogóle się nie wykształcić. Owocowanie będzie więc skromne, a w dodatku jest wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia chorób grzybowych. Oto podstawowe zasady ogławiania winorośli latem (od czerwca nawet do sierpnia).

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Dzik winorośli - cięcie/Emilia Panufnik

Przycinanie winorośli - 3 podstawowe zasady

  1. Usuwamy wilki (pędy boczne, na których nie ma owoców) poprzez wyłamanie ich z pnia lub innych grubszych pędów.
  2. Przycinamy pędy owocujące za ostatnim gronem z owocami - liczymy minimum 2 liście za gronem i za nimi tniemy pęd
  3. Wycinamy liście zasłaniające owoce, aby je doświetlić

Niektórzy eksperci podają metodę przycinania winorośli za minimum 6 liściem rosnącym za ostatnim gronem owocowym.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: winoroślcięcieprzycinanie roślinwinogrona
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