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Ogórki żółkną lub robią się jasnozielone. Najczęstsze powody, dlaczego tak się dzieje

Felicja Mrzonka
wczoraj, 21:42
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Ogórki żółkną lub robią się jasnozielone. Najczęstsze powody, dlaczego tak się dzieje/dziennik.pl
Dlaczego ogórki żółkną, robią się jasnozielone, a nawet przestają rosnąć? Przyczyn może być wiele. Przyjrzyjmy się najczęstszym powodom żółknięcia ogórków.

Dlaczego ogórki żółkną - niedobór azotu

Owoce ogórków bledną, robią się jasnozielone, a nawet żółte, wąskie i małe, gdy brakuje im azotu. Ten pierwiastek wpływa na wzrost rośliny oraz prawidłowe zawiązywanie owoców. Gdy brakuje azotu, roślina nie może właściwie wyżywić zawiązanych owoców, dlatego mogą blednąć, żółknąć, a nawet opadać.

Najlepsza do zastosowania na ten problem będzie gnojówka z pokrzyw albo z kurzego obornika. Po nawożeniu efekt będzie widoczny dopiero na nowych ogórkach. Te, które już są jasnozielone lub żółte nie nabiorą zieleni. Warto o tym pamiętać.

Ważne

Ogórki to rośliny potrzebujące dużo składników odżywczych dla prawidłowego plonowania. Stąd zaleca się regularne nawożenie, co około 2-3 tygodnie przez cały okres wegetacji. W ten sposób nie dopuścimy do niedoborów, które przekładają się na wygląd i smak owoców.

Dlaczego ogórki robią się żółte lub jasnozielone - przelanie lub brak wody

Ogórki muszą mieć regularnie dostarczaną wodę. Należy o tym pamiętać szczególnie w okresie suszy. Źle reagują na brak wody. Hamują ze wzrostem zarówno liści jak i owoców, następnie żółkną i usychają. Natomiast zbyt częste podlewanie albo ulewy mogą prowadzić do rozwoju pleśni, chorób grzybowych. Roślina gnije od korzenia i żółknie. Pamiętajmy też, by nie podlewać ogórków w upale po liściach i owocach. Poparzenie zwilżonej rośliny przez promienie słoneczne również może skutkować żółknięciem liści i owoców ogórków.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: wodaniedobórogórkiżółty
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Felicja Mrzonka
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