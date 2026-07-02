Oprysk z coli na mszyce. Działa już po jednym razie

Cola na mszyce
Coca Cola oprócz przeznaczenia spożywczego stosowana jest również w innych celach: jako środek czyszczący domowe powierzchnie albo uśmierzający ból brzucha. Ogrodnicy znaleźli kolejne zastosowanie Coca Coli. Okazuje się, że jest skuteczna w walce z mszycą. Jak to się dzieje, że cola działa na mszyce? W swoim składzie ma m.in. cukier, nikotynę oraz kwas fosforowy. Właśnie te składniki zwalczają szkodniki. Cukier zwabia je, a nikotyna i kwas fosforowy unicestwiają.
Coca Cola - oprysk na mszyce
Jak zrobić oprysk na mszyce z coli? Jest wiele sposobów na wykonanie takiej mieszanki. Są ogrodnicy spryskujący rośliny bezpośrednio colą czyli bez rozcieńczania. Inni do 1 litra coli dodają łyżeczkę sody oczyszczonej i odrobinę mydła w płynie (ogrodniczego). Dopiero taką miksturą złożoną z 3 składników spryskują porażone rośliny.
Niektórzy praktycy polecają użyć proporcji 1:1 czyli na 1 litr wody dodać 1 litr coli. Jeszcze inni tłumaczą, że ze względu na występowanie kwasów w napoju, bezpieczniejsze będzie dodanie większej ilości wody. Można zastosować proporcje 1:2 lub nawet 1:3 czyli 1 litr coli na 2 lub nawet 3 litry wody.
Oprysk z Coca Coli wykonuje się wieczorem i można powtarzać go co około 7 dni. Przy większym stężeniu coli w oprysku czekamy do 10 dni.
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