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Posadź te 4 rośliny, a Twój skalniak zamieni się w gęsty, kolorowy dywan. Efekt już w tym sezonie

Anna Kot
Anna KotAnna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
dzisiaj, 07:00
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skalniak
Posadź te 4 rośliny, a Twój skalniak zamieni się w gęsty, kolorowy dywan. Efekt już w tym sezonie/ShutterStock
Skalniak wcale nie musi być nudną stertą kamieni i szarych mchów. Kluczem do sukcesu są odpowiednio dobrane rośliny dywanowe, które w kilka tygodni szczelnie pokryją podłoże i stworzą bajecznie kolorowe poduszki kwiatów. Co najlepsze - większość z nich kocha palące słońce i przetrwa nawet największą suszę. Zobacz zestawienie absolutnych hitów, które zamienią Twój skalniak w kwitnący festiwal barw.

Na skalniaku ogrodowym nie ograniczamy się wyłącznie do roślin wysokogórskich. Równie istotny jak dobór roślin jest wybór kamieni, które posłużą jako podłoże dla naszego ogrodowego skalniaka. Czasami warto również zaopatrzyć się w kilka wyjątkowych kamieni, płyt czy głazów, oprócz standardowych otoczaków, aby nadać naszemu ogrodowi skalnemu niepowtarzalny charakter.

Jakie rośliny na skalniak?

Istotnym elementem w aranżacji skalniaków są rośliny o płożącym wzroście. To właśnie one formują malownicze dywany, które upiększają skały, dodając im życia i kolorów. Ich różnorodność pozwala na tworzenie zróżnicowanych kompozycji, co sprawia, że całość prezentuje się bardzo interesująco. Rośliny te to głównie krzewy lub byliny o niskim wzroście, których pędy układają się poziomo. Część z nich pozostaje zimozielona, co pozwala na ozdabianie skalniaków przez cały rok.

Pierwszymi kryteriami przy wyborze roślin do skalniaka powinny być ich potrzeby względem warunków środowiskowych, takie jak preferowane stanowisko, rodzaj podłoża oraz odporność na mróz. Najczęściej wybiera się gatunki odporne na suszę, aby minimalizować konieczność regularnego podlewania. Ważne jest także uwzględnienie docelowych rozmiarów danej odmiany oraz charakteru jej wzrostu, czyli czy roślina rośnie w górę, czy rozrasta się poziomo.

Skalniaki zazwyczaj są niewymagające w pielęgnacji. Jedyne, co trzeba zrobić, to usuwać chwasty, sporadycznie podlewać w okresach suszy oraz nawozić w celu zapewnienia odpowiedniego odżywienia roślin.

Rozchodnik

Rozchodnik (Sedum) - do tworzenia ogrodu skalnego można z powodzeniem użyć różnych gatunków należących do tego rodzaju, które są uprawiane w Polsce. Są to rośliny ozdobne zarówno pod względem liści, jak i kwiatów, charakteryzujące się niewielką wysokością i głównym rozrostem poziomym. Szczególnie popularne są rozchodnik ostry (Sedum acre) oraz rozchodnik ościsty (Sedum rupestre).

Rojnik ogrodowy

Rojnik ogrodowy (Sempervivum hybridum) to jedna z najwartościowszych roślin skalnych. Osiąga wysokość około 5 cm (w czasie kwitnienia może sięgać do 15 cm) i głównie rozrasta się poziomo. Charakteryzuje się tworzeniem charakterystycznych różyczek złożonych z trójkątnych liści, zwykle zielonych, choć często posiadających różnorodne przebarwienia, takie jak fioletowe, różowe czy bordowe. Kwitnie zazwyczaj latem. Jest rośliną odporną na suszę, dlatego idealnie rośnie w suchych warunkach, nie wymaga także nawożenia. Można ją sadzić na pierwszym planie skalniaka oraz między kamieniami, a nawet w zagłębieniach murów.

Słonecznica

Słonecznica (Delosperma) to sukulentowa bylina, która osiąga wysokość od 5 do 10 cm. Tworzy wałeczkowate pędy i rozrasta się szeroko. Jej małe, lecz intensywnie kolorowe kwiaty często występują w dwóch barwach, na przykład pomarańczowo-różowych. Doskonale sprawdza się na stokach, przy murkach oraz kamieniach, świetnie komponując się z rojnikami i rozchodnikami.

Goryczka bezłodygowa 

To górska roślina z dużymi, ciemnoniebieskimi kwiatami (dostępne są również odmiany białe i różowe), które z daleka przyciągają uwagę w skalnym ogrodzie. Preferuje glebę o dobrym przepuszczalnym, ale z zachowaną równomierną wilgotnością w głębszych warstwach. Należy unikać podlewania jej od góry, ponieważ roślina słabo toleruje taki sposób nawadniania.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Jakie kryteria są ważne przy wyborze roślin do skalniaka ogrodowego?

Pierwszymi kryteriami powinny być potrzeby względem warunków środowiskowych: preferowane stanowisko, rodzaj podłoża oraz odporność na mróz. Ważne są też docelowe rozmiary odmiany i charakter jej wzrostu.

Czym wyróżnia się rozchodnik (Sedum) na skalniaku ogrodowym?

Rozchodnik (Sedum) obejmuje różne gatunki uprawiane w Polsce. Rośliny są ozdobne z liści i kwiatów, mają niewielką wysokość i główny rozrost poziomy; popularne są rozchodnik ostry (Sedum acre) i rozchodnik ościsty (Sedum rupestre).

Gdzie można sadzić rojnik ogrodowy (Sempervivum hybridum) na skalniaku?

Rojnik ogrodowy (Sempervivum hybridum) można sadzić na pierwszym planie skalniaka, między kamieniami, a nawet w zagłębieniach murów. Roślina jest odporna na suszę, idealnie rośnie w suchych warunkach i nie wymaga nawożenia.

Jakie cechy ma słonecznica (Delosperma) na skalniaku ogrodowym?

Słonecznica (Delosperma) to sukulentowa bylina o wysokości od 5 do 10 cm. Tworzy wałeczkowate pędy, rozrasta się szeroko i ma małe, intensywnie kolorowe kwiaty, często w dwóch barwach.

Jakich warunków potrzebuje goryczka bezłodygowa w skalnym ogrodzie?

Goryczka bezłodygowa preferuje glebę dobrze przepuszczalną, ale z zachowaną równomierną wilgotnością w głębszych warstwach. Należy unikać podlewania od góry, ponieważ roślina słabo toleruje taki sposób nawadniania.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: ogródskalniak
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Anna Kot
Anna Kot

Absolwentka filologii polskiej (ze specjalnością komunikacja społeczna) na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej oraz dziennikarstwa (ze specjalnością nowe media) na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Blogerka, social media freak, miłośniczka podróży, escape roomów i… kotów (bo nazwisko zobowiązuje). Wcześniej dziennikarka Wirtualnej Polski, redaktorka magazynu, copywriterka, freelance pisarka dla "Faktu" i "Newsweeka", a także project managerka. Wielbicielka włoskiej kuchni, a także szeroko rozumianej sfery beauty. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.

Link do profilu autorki na LinkedIn: https://pl.linkedin.com/in/anna-kot-04061b18b

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