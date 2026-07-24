Co wysiać w ogrodzie pod koniec lipca? To da Ci obfite plony jesienią

Sezon w ogrodzie wcale nie kończy się w połowie lata. Gdy z grządek znikają pierwsze nowalijki, zyskujesz idealną przestrzeń na tzw. drugi siew. Chłodniejsze noce i krótki okres wegetacji sprzyjają wielu gatunkom warzyw.

Co wysiać i posadzić w lipcu i sierpniu?

Koniec lata to idealny czas na uzupełnienie warzywnika. Bezpośrednio do ziemi wrzuć nasiona gatunków, które uwielbiają te warunki:

Warzywa liściowe i sałatowe: rukola, roszponka, szpinak oraz różnorodne odmiany sałat (masłowa, rzymska czy krucha). Dzięki niższym temperaturom nocą nie wybijają one tak szybko w pędy kwiatowe i zachowują doskonały smak.

oraz różnorodne odmiany (masłowa, rzymska czy krucha). Dzięki niższym temperaturom nocą nie wybijają one tak szybko w pędy kwiatowe i zachowują doskonały smak. Warzywa korzeniowe i kapustne: niezawodna rzodkiewka (zbierzesz ją już po 3-4 tygodniach), rzepa, rzodkiew zimowa oraz wczesne odmiany marchwi .

(zbierzesz ją już po 3-4 tygodniach), oraz wczesne odmiany . Zioła: koper ogrodowy, który dosiewasz co kilka tygodni, aby cieszyć się jego świeżym aromatem przez cały sezon.

który dosiewasz co kilka tygodni, aby cieszyć się jego świeżym aromatem przez cały sezon. Rozsada ziół i kapustnych: posadź brokuły, kalafiory oraz jarmuż, który bez trudu przetrwa mrozy i da Ci świeże liście nawet zimą.

Jak prawidłowo przygotować grządkę pod drugie siewy?

Dobre plony wymagają solidnego startu. Zanim sięgniesz po nasiona, wykonaj trzy proste kroki:

Oczyść ziemię: Usuń resztki po wcześniej zebranych warzywach oraz wszystkie chwasty.

Usuń resztki po wcześniej zebranych warzywach oraz wszystkie chwasty. Wzbogać podłoże : Przekop ziemię i wymieszaj ją z dojrzałym kompostem, który dostarczy młodym roślinom niezbędnych składników odżywczych.

: Przekop ziemię i wymieszaj ją z dojrzałym kompostem, który dostarczy młodym roślinom niezbędnych składników odżywczych. Zadbaj o wilgoć: Letnie słońce błyskawicznie wysusza glebę. Obficie podlej grządkę przed siewem i pilnuj, aby ziemia była stale wilgotna.

Codzienna pielęgnacja i letnie prace w ogrodzie

Letni ogród potrzebuje Twojej systematyczności. Aby rośliny rosły zdrowo, trzymaj się kilku żelaznych zasad: