Co wysiać w ogrodzie pod koniec lipca? To da Ci obfite plony jesienią

Sezon w ogrodzie wcale nie kończy się w połowie lata. Gdy z grządek znikają pierwsze nowalijki, zyskujesz idealną przestrzeń na tzw. drugi siew. Chłodniejsze noce i krótki okres wegetacji sprzyjają wielu gatunkom warzyw.
Co wysiać i posadzić w lipcu i sierpniu?
Koniec lata to idealny czas na uzupełnienie warzywnika. Bezpośrednio do ziemi wrzuć nasiona gatunków, które uwielbiają te warunki:
- Warzywa liściowe i sałatowe: rukola, roszponka, szpinak oraz różnorodne odmiany sałat (masłowa, rzymska czy krucha). Dzięki niższym temperaturom nocą nie wybijają one tak szybko w pędy kwiatowe i zachowują doskonały smak.
- Warzywa korzeniowe i kapustne: niezawodna rzodkiewka (zbierzesz ją już po 3-4 tygodniach), rzepa, rzodkiew zimowa oraz wczesne odmiany marchwi.
- Zioła: koper ogrodowy, który dosiewasz co kilka tygodni, aby cieszyć się jego świeżym aromatem przez cały sezon.
- Rozsada ziół i kapustnych: posadź brokuły, kalafiory oraz jarmuż, który bez trudu przetrwa mrozy i da Ci świeże liście nawet zimą.
Jak prawidłowo przygotować grządkę pod drugie siewy?
Dobre plony wymagają solidnego startu. Zanim sięgniesz po nasiona, wykonaj trzy proste kroki:
- Oczyść ziemię: Usuń resztki po wcześniej zebranych warzywach oraz wszystkie chwasty.
- Wzbogać podłoże: Przekop ziemię i wymieszaj ją z dojrzałym kompostem, który dostarczy młodym roślinom niezbędnych składników odżywczych.
- Zadbaj o wilgoć: Letnie słońce błyskawicznie wysusza glebę. Obficie podlej grządkę przed siewem i pilnuj, aby ziemia była stale wilgotna.
Codzienna pielęgnacja i letnie prace w ogrodzie
Letni ogród potrzebuje Twojej systematyczności. Aby rośliny rosły zdrowo, trzymaj się kilku żelaznych zasad:
- Mądre podlewanie: Nawadniaj ziemię wcześnie rano lub późnym wieczorem. Robimy to rzadziej, ale bardzo obficie, aby woda dotarła głęboko do korzeni.
- Ściółkowanie gleby: Rozłóż wokół roślin skoszoną trawę lub korę, co skutecznie zatrzyma wilgoć i ograniczy wzrost chwastów.
- Wysiew kwiatów dwuletnich: To doskonały moment, aby wysiać na rozsadnik bratki, malwy, stokrotki oraz niezapominajki, które ozdobią Twój ogród w przyszłym roku.
- Cięcie i porządki: Usuwaj przekwitłe kwiaty róż i bylin, żeby pobudzić je do ponownego kwitnienia. Przytnij pędy malin, które skończyły już owocować, wykonaj letnie cięcie jabłoni i gruszek, a także zabezpiecz ciężkie gałęzie drzew owocowych przed połamaniem.
Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.