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Koniec z ćmą bukszpanową w ogrodzie. Zawieś to na bukszpanie w sierpniu, a skutecznie pozbędziesz się szkodnika

Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
51 minut temu
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Koniec z ćmą bukszpanową w ogrodzie. Zawieś to na bukszpanie w sierpniu, a skutecznie pozbędziesz się szkodnika
Koniec z ćmą bukszpanową w ogrodzie. Zawieś to na bukszpanie w sierpniu, a skutecznie pozbędziesz się szkodnika/Shutterstock
Żarłoczne gąsienice ćmy bukszpanowej potrafią ogołocić bukszpany do gołych patyków w ciągu kilku dni. Wielu ogrodników zwalcza larwy, ale zapomina o dorosłych motylach, które składają kolejne jaja. W sierpniu ich aktywność wciąż jest bardzo duża. Wystarczy rozwiesić to na bukszpanie, aby ograniczyć kolejne fale szkodnika.

Dlaczego warto zająć się zwalczaniem ćmy bukszpanowej w sierpniu?

W lipcu wielu ogrodników odetchnęło z ulgą, bo pierwsza fala żarłocznych gąsienic jest już za nami. Niestety, to często złudne poczucie bezpieczeństwa, gdyż w sierpniu dorosłe ćmy są szczególnie aktywne. W tym miesiącu trwa drugi lub nawet trzeci w sezonie nalot. Dorosłe motyle ćmy bukszpanowej szukają bukszpanów i składają kolejne jaja. Po kilku dniach wykluwają się z nich nowe gąsienice, które ponownie zaczynają błyskawicznie zjadać liście. To właśnie dlatego w sierpniu nie należy odpuszczać walki z ćma bukszpanową.

Bardzo skutecznym sposobem na walkę z dorosłymi motylami ćmy bukszpanowej są pułapki feromonowe.

Pułapki feromonowe - jak działają?

Pułapki feromonowe to specjalne, niewielkie pojemniki kominowe (lejkowe), które wiesza się na krzewach bukszpanu. Wydzielają one zapach przypominający feromony samicy ćmy bukszpanowej, przyciągając samce. Zwabione samce wlatują do pułapki, wpadają przez otwór i toną w wodzie znajdującej się na dnie pojemnika. W efekcie samce nie zapładniają samic, a to oznacza brak jaj i koniec cyklu rozmnażania.

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Jak i gdzie zawiesić pułapki feromonowe?

Jedna pułapka wystarczy na około 20 m² ogrodu lub co 5 metrów w nasadzeniach liniowych. 

Pułapki wieszamy na:

  • gałęzi bukszpanu lub pobliskiego krzewu – to najprostsze rozwiązanie. Wystarczy wybrać stabilną, rozgałęzioną część rośliny, by pojemnik nie kołysał się na wietrze.
  • sznurku przymocowanym do tyczki lub stelaża – to idealne rozwiązanie, gdy krzewy są zbyt niskie albo gęsto posadzone. Tyczkę można wbić w ziemię tuż obok bukszpanu.
  • metalowym lub drewnianym haczyku wbitym w płot lub pergolę – wieszamy nad koroną roślin.

Ważne: Należy zadbać o to, aby pułapka znajdowała się na wysokości około 1–1,5 metra, była stabilna i oddalona od źródeł światła np. lamp ogrodowych, które mogłyby zaburzyć działanie feromonu.

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Co zrobić gdy w pułapce pojawią się pierwsze motyle?

Pojawienie się pierwszych motyli w pułapce feromonowej to sygnał, że rozpoczął się kolejny nalot ćmy bukszpanowej. Nie oznacza to jeszcze, że krzewy są zniszczone, ale jest to najlepszy moment, by dokładnie obejrzeć bukszpany i podjąć dalsze działania.

Przede wszystkim warto sprawdzić wnętrze krzewów oraz spodnią stronę liści. To właśnie tam samice składają jaja, z których po kilku dniach wykluwają się żarłoczne gąsienice. Im wcześniej zostaną zauważone, tym łatwiej ograniczyć ich liczebność i zapobiec poważnym uszkodzeniom roślin.

Trzeba pamiętać, że pułapka feromonowa nie zwalcza całej populacji szkodnika. Jej zadaniem jest przede wszystkim wyłapywanie samców i sygnalizowanie, że rozpoczął się lot dorosłych motyli. Dlatego po odłowieniu pierwszych osobników nie należy poprzestawać na samej pułapce. Konieczna jest regularna kontrola bukszpanów, a jeśli pojawią się jaja lub młode gąsienice, zastosowanie odpowiedniej metody zwalczania.

W sierpniu warto zaglądać do bukszpanów co kilka dni. Szybka reakcja po zauważeniu pierwszych motyli daje największą szansę na przerwanie kolejnego cyklu rozwojowego ćmy bukszpanowej.

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Gdzie kupić pułapki feromonowe? Jaka cena?

Pułapki feromonowe najłatwiej kupić online, w centrach ogrodniczych i na Allegro. Pułapki kosztują od 25 do 30 zł za sztukę. Powinno się je wymieniać co 4 - 6 tygodni.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: zwalczaniebukszpanćma bukszpanowa
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz

Doświadczona redaktorka i wydawca online, od lat związana z mediami branżowymi, zwłaszcza w obszarze budownictwa, wnętrz, biznesu i gospodarki. Specjalizuje się w SEO, marketingu treści i mediach internetowych. Autorka licznych artykułów i wywiadów. Prywatnie miłośniczka kotów, pasjonatka jazdy na rowerze i długich rozmów z ciekawymi ludźmi.
 

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