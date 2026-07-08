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4 sposoby na obfite plony ogórków gruntowych. Każdy może je stosować

Felicja Mrzonka
dzisiaj, 23:09
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4 sposoby na obfite plony ogórków gruntowych. Każdy może je stosować/shutterstock
Ogórki gruntowe są coraz częściej uprawiane w przydomowych ogródkach. Często jednak coś nam nie wychodzi, ale co? Dlaczego ogórki nie rosną, nie owocują albo żółkną i obumierają? Oto 4 sposoby zapewniające obfite plony każdego roku.

1. Ogórki gruntowe sadź przy podporach, siatkach, trejażach

Ogórki gruntowe lubią się piąć po różnych konstrukcjach. Pamiętajmy, że to rośliny pnące. Taka forma wzrostu zapewnia odpowiednią wentylację. Ogórki nie tolerują braku cyrkulacji powietrza.

2. Ogórki gruntowe podlewaj ciepłą wodą

Nie każdy wie o tym, że ogórki gruntowe nie lubią być podlewane zimną wodą. Jeśli tylko masz taką możliwość, nagrzej ją wcześniej w konewce, wiadrze czy weź trochę wody z oczka wodnego (nie powinna mieć w składzie chloru!). Odstana woda służy tym roślinom bardziej niż świeża prosto z węża ogrodowego.

3. Ogórki gruntowe trzeba często nawozić

To rośliny, które do prawidłowego wzrostu potrzebują dużo wody i dużo "jedzenia". Szybko wykorzystują składniki odżywcze zawarte w glebie. Dla obfitych plonów niezbędne jest częste nawożenie ogórków gruntowych. Najlepsze są oczywiście nawozy ekologiczne, np. biohummus.

4. Ogórki gruntowe posiane z koprem mają lepszy smak

Niektórzy ogrodnicy twierdzą, że zawsze sieją ogórki razem z koprem, ponieważ wpływa to na ich smak. Co więcej, podobno koper rosnący obok przyspiesza kiełkowanie i wzrost ogórków. Planując rozsadę w przyszłym roku, warto o tym pamiętać. Takiego sąsiedztwa na grządce trzeba spróbować.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: plonyogórkiuprawa
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