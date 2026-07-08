4 sposoby na obfite plony ogórków gruntowych. Każdy może je stosować

1. Ogórki gruntowe sadź przy podporach, siatkach, trejażach
Ogórki gruntowe lubią się piąć po różnych konstrukcjach. Pamiętajmy, że to rośliny pnące. Taka forma wzrostu zapewnia odpowiednią wentylację. Ogórki nie tolerują braku cyrkulacji powietrza.
2. Ogórki gruntowe podlewaj ciepłą wodą
Nie każdy wie o tym, że ogórki gruntowe nie lubią być podlewane zimną wodą. Jeśli tylko masz taką możliwość, nagrzej ją wcześniej w konewce, wiadrze czy weź trochę wody z oczka wodnego (nie powinna mieć w składzie chloru!). Odstana woda służy tym roślinom bardziej niż świeża prosto z węża ogrodowego.
3. Ogórki gruntowe trzeba często nawozić
To rośliny, które do prawidłowego wzrostu potrzebują dużo wody i dużo "jedzenia". Szybko wykorzystują składniki odżywcze zawarte w glebie. Dla obfitych plonów niezbędne jest częste nawożenie ogórków gruntowych. Najlepsze są oczywiście nawozy ekologiczne, np. biohummus.
4. Ogórki gruntowe posiane z koprem mają lepszy smak
Niektórzy ogrodnicy twierdzą, że zawsze sieją ogórki razem z koprem, ponieważ wpływa to na ich smak. Co więcej, podobno koper rosnący obok przyspiesza kiełkowanie i wzrost ogórków. Planując rozsadę w przyszłym roku, warto o tym pamiętać. Takiego sąsiedztwa na grządce trzeba spróbować.
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