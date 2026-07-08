Dziennik Gazeta Prawana logo

Coraz częściej spotykana jest w polskich ogrodach. Zmiana klimatu robi swoje. Czy modliszka gryzie?

Emilia Panufnik redakcja infor.pl
Emilia Panufnikautorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
dzisiaj, 22:59
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
modliszka zwyczajna w polsce czy gryzie
Coraz częściej spotykana jest w polskich ogrodach. Zmiana klimatu robi swoje. Czy modliszka gryzie? Jak wygląda?/ShutterStock
Modliszka jest coraz częściej spotykana w polskich ogrodach. Dlaczego? Żyje tu jeden spośród 2300 gatunków tego owada. Coraz częściej pojawiają się więc pytania, czy modliszka gryzie i czy może ugryźć człowieka? Czy ugryzienie modliszki jest niebezpieczne?

Modliszka w polskich ogrodach

Tak, ostatnio można coraz częściej spotkać modliszkę, także w swoim ogrodzie. Co do zasady pojawia się od sierpnia do października, ale w związku z przyspieszonym rytmem przyrody w tym roku jest już widoczna w lipcu, szczególnie w pobliżu lasów (najlepiej sosnowych). Dobrze czuje się w panujących wysokich temperaturach. W Polsce żyje modliszka zwyczajna. To jedyny gatunek zamieszkujący ten region Europy spośród 2300 żyjących na świecie.

 
Modliszka zaobserwowana pod Warszawą 23 lipca 2024 r./Emilia Panufnik

Modliszka swoją nazwę ma od pozycji kończyn przednich przypominających złożone do modlitwy. To drapieżca, wśród którego obserwuje się kanibalizm.

Jest zielona, jasnozielona lub brązowa. Czasami ciężko odróżnić ją od liścia. Spłoszona ucieka przy pomocy ruchów kończyn. Samiec może wykonywać krótkie przeloty. Samica jest większa – mierzy od 5 do 7,5 cm, a samiec od 4 do 6 cm.

 
Modliszka zwyczajna w kolorze zielonym - trudno odróżnić od liścia

Modliszka ma silne przednie odnóża, które służą jej do łapania ofiary. Wyczekując na roślinach, wtapia się w tło, by znienacka schwytać owada (np. muchy, pasikoniki), a następnie się nim pożywić.

Co ciekawe, samica podczas kopulacji czasami zjada samca, zaczynając od jego głowy. Robi to prawdopodobnie wtedy, kiedy jest głodna.

Jest pozwolenie na odstrzał 3 niedźwiedzi w Bieszczadach. To ostateczność?
Jest pozwolenie na odstrzał 3 niedźwiedzi w Bieszczadach. To ostateczność?

Czy modliszka jest pod ochroną?

Tak, w Polsce modliszka zwyczajna znajduje się pod ścisłą ochroną gatunkową. Polska Czerwona Księga Zwierząt oznacza ją jako EN - gatunki bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożone. Modliszki zwyczajnej nie można więc w Polsce przetrzymywać, hodować i oczywiście zabijać.

Czy wiesz, że za zabicie modliszki grozi grzywna, a nawet 2 lata więzienia?

Czy modliszka gryzie?

Tak, modliszka może ugryźć. Nie jest to jednak bardzo bolesne ani groźne dla człowieka. Gryzie za pomocą żuwaczek. Odczuwalne może być ugryzienie jedynie dorosłego owada. Ugryzienie modliszki jest natomiast niebezpieczne dla innych owadów czy nawet małych płazów.

 
Czy modliszka może ugryźć człowieka?/Emilia Panufnik
Zobacz również
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Polskaochronamodliszkaugryzienie
Powiązane
Zobacz, jak pożera modliszka
Zobacz, jak pożera modliszka
Komar tygrysi
Komar tygrysi w Polsce? "Może już tu być"
Dermacentor marginatus - kleszcz lasostepowy
Naukowcy biją na alarm. Nowe badania w sprawie kleszczy niepokoją
Emilia Panufnik redakcja infor.pl
Emilia Panufnik

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

Zobacz wszystkie artykuły tego autora
Zobacz
|
Przepis na walkę z grzybicą i zmęczeniem nóg
Sposób na walkę z grzybicą stóp i zmęczeniem nóg. Wsyp tę przyprawę do miski z ciepłą wodą
Nowa Dacia Striker
Nowa Dacia Striker odleciała z ceną i stylem. Kosztuje znacznie mniej niż rywale
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj