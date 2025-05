Jak rozmnażać hortensję?

Wszystkie rodzaje hortensji (oprócz bukietowych, które zwykle rosną na jednym, zdrewniałym pniu) można rozsadzić poprzez podział rośliny po wykopaniu z ziemi. Jeśli krzak hortensji jest duży, można w ten sposób przeciąć całą jego bryłę np. na pół. Najlepiej robić to od połowy września do końca miesiąca. Z takiego podziału z jednej rośliny można mieć dwie, a nawet trzy mniejsze, które z czasem dorównają wielkością roślinie matce. Rozmnażanie hortensji przez podział wykonuje się również wiosną.

Reklama

Jak rozmnażać hortensję ogrodową w maju i czerwcu?

Dziś chciałabym zdradzić Wam sposób mojej mamy na rozmnażanie najpiękniejszej ze wszystkich odmian hortensji czyli hortensji ogrodowej. Ta majestatyczna roślina właśnie w tym okresie roku pozwala na łatwe rozmnożenie. Przetestowanym i jednym z najbardziej skutecznych sposobów na rozmnażanie hortensji ogrodowej jest rozsadzanie poprzez młode odrosty. Mają one swój początek w głównym pędzie. To metoda charakterystyczna tylko dla tej odmiany hortensji. Wykonuje się ją późną wiosną i na początku lata, kiedy posiadana roślina wypuści już około 10-centymetrowe odrosty (koniec maja-czerwiec).

Zielone odrosty należy delikatnie odłamać od starszego, mocnego, zdrewniałego pędu. Następnie nawet bez zanurzania końcówki odnóżki w ukorzeniaczu wsadzamy ją do doniczki. To ważne, aby sadzonki stały w cieniu! Hortensję ogrodową najlepiej po rozsadzeniu przechowywać w donicy, gdyż jako odnóżka jest jeszcze bardzo delikatna. Zapewnijmy jej stale wilgotne podłoże, szczególnie w pierwszym okresie po przesadzeniu. Po pewnym czasie roślinka zwiotczeje i może wyglądać na zwiędłą. Nie zrażajmy się. To etap przejściowy.

Jeśli robimy to jesienią, sezon zimowy powinna spędzić w chłodnym, ciemnym pomieszczeniu. To najbardziej wymagająca odmiana hortensji, dlatego należy z nią postępować ostrożnie, głównie w odniesieniu do warunków atmosferycznych. Najlepiej zabieg ten wykonać wiosną, kiedy odrosty nie są jeszcze zbyt duże. Wówczas roślinę można wsadzić bezpośrednio do gruntu. Gdy boimy się, że nie przetrwa zimy, można wykopać ją na zimę do donicy (lub okryć).

Reklama

Po zimie sadzonkę zrobioną jesienią można przesadzić do gruntu lub przetrzymać ją dłużej w donicy, np. do września kolejnego roku. Najlepszym miejscem będzie półcień i kwaśna ziemia. Pamiętajmy o systematycznym nawadnianiu – te hortensje szczególnie uwielbiają wodę.

Jak rozmnażać hortensję przez patyki?

Co więcej, wszystkie rodzaje hortensji (bukietowa, Anabelle, ogrodowa) można rozmnażać przez patyki czyli tzw. sztobry. Jak je przygotować? Należy odciąć ostrym narzędziem np. sekatorem łodygę, następnie odciąć kwiat i oberwać liście. Najlepiej aby przyciąć ją na takiej wysokości, aby w ziemi, do której wsadzimy sztobry znalazły się przynajmniej 2 oczka po liściach. Można zrobić to jeszcze jak hortensje pięknie kwitną, aby pozostawione kwiatostany wykorzystać do wazonu czy do zasuszenia, by dłużej cieszyły oko.

Zachowujemy pion łodygi czyli dolna część powinna znaleźć się w ziemi. A jaka powinna być ta ziemia? Najlepsze warunki do ukorzenienia daje lekka i przepuszczalna, z dużą ilością piasku i żwiru.

Ważne Najłatwiejsza do rozmnażania jest zdecydowanie hortensja Anabelle. Udaje się najczęściej. Najtrudniejsza natomiast do rozmnożenia jest ogrodowa, ale warto spróbować, ponieważ jest niezwykle reprezentacyjną rośliną.

Kiedy rozmnażać hortensje?

Rozmnażać hortensje można właściwie cały sezon. Jednak najlepszym momentem na ten zabieg (szczególnie przy rozmnażaniu przez sztobry) jest zawsze jesień. Jednym z najlepszych miesięcy na rozsadzanie i rozmnażanie hortensji jest wrzesień. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zrobić to na koniec sierpnia czy jeszcze w październiku. Jednak jeśli zostawiamy sadzonki, np. hortensji bukietowej w gruncie, nie warto czekać do października. Trzeba dać czas roślinie na ukorzenienie przed nadejściem mrozów. W sezonie jesiennym jest również dużo deszczu, co także korzystnie wpływa na proces ukorzeniania młodych roślin. Wówczas kwiatostany są już przesuszone, a więc nie szkoda jest obcinać łodyg. Bardzo dobrym okresem na rozmnażanie hortensji jest również wiosna, która często obfituje w opady deszczu.