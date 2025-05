Kiedy sadzić pory do gruntu?

Sadzonki pora do gruntu sadzimy od połowy kwietnia aż do lipca. Jest już więc na to odpowiedni moment. Pogoda również pozwala na prace ogrodowe. Warto więc wsadzić własne sadzonki albo kupić gotowe w odpowiednio przygotowanym miejscu w ogrodzie. Pory wsadzone w późniejszym terminie do gruntu można zostawić na zimę w warzywniku. To warzywa mrozoodporne (przede wszystkim odmiany późne).

Reklama

Jaka ziemia najlepsza dla pora?

Por najlepiej rośnie w lekkiej glebie piaszczysto-gliniastej, próchniczej o PH od 6 do 7. Dobrze jest każdego roku przed sezonem wymieszać glebę w warzywniku z kompostem i obornikiem granulowanym.

Co ile cm sadzić por?

Jak należy sadzić por, aby mógł swobodnie rosnąć? Jak wiadomo por początkowo jest cieniutką roślinką, która nie zajmuje wiele miejsca w warzywniku. Należy jednak sadzić ją w odpowiednich odstępach, ponieważ wyrasta na prawdziwego olbrzyma i rozkłada liście szeroko na boki. Bezpieczną odległością jednej sadzonki od drugiej będzie więc około 15 cm.

Co zrobić, aby pory urosły duże i grube? Wskazówki

Po pierwsze, należy zadbać o odpowiednią glebę dla pora zgodnie z powyższymi wskazówkami. W przypadku tego warzywa to naprawdę bardzo ważne. Dodatkowo nie dopuszczaj do zagłuszenia młodych porów przez chwasty. Może to skutecznie zahamować wzrost pora.

Po drugie, pory sadzimy w miejscu słonecznym. Dostęp promieni słonecznych ma kluczowy wpływ na wzrost rośliny.

Po trzecie, zanim posadzisz małe sadzonki pora do gruntu, przytnij delikatnie jego końcówki. Zdaniem ekspertów zabieg ten sprawia, że pory rosną grubsze. Przycina się około 2 cm od góry.

Ważne Przy zakupie sadzonek pora z gołym korzeniem warto obciąć delikatnie końcówki korzeni.

Po czwarte, po posadzeniu pora można podlać go wodą z preparatem ułatwiającym ukorzenianie się. Dobrym pomysłem jest również hummus. Później wystarczy podlewanie wodą.

Ważne Grubość pora uzależniona jest również od odmiany, np. Tango, Albos i Elefant mają grube łodygi.

W końcu, sadź obok pora cebulę, sałatę, pietruszkę, marchew, seler, rzodkiewka i pomidora. Unikaj sąsiedztwa fasoli. Dobre i złe sąsiedztwo ma wpływ na uprawę.