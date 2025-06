Uprawa papryki w gruncie - jakie warunki musi mieć papryka, żeby dobrze rosła?

Papryka to roślina ciepłolubna – najlepiej rośnie przy temperaturze 18–32°C. Optymalne warunki do zawiązywania owoców to około 25°C. Potrzebuje stanowiska słonecznego, osłoniętego od wiatru, a gleba powinna być:

żyzna,

dobrze przepuszczalna,

bogata w próchnicę,

o odczynie obojętnym (pH ok. 6,5–7).

Najlepiej, jeśli w poprzednim sezonie zastosowano obornik – papryka świetnie rośnie w drugim roku po nawożeniu.

Kiedy i jak przygotować rozsadę papryki z nasion?

Papryki nie siejemy wprost do gruntu – potrzebuje rozsady. Nasiona wysiewamy w połowie marca do pojemników i trzymamy w ciepłym, jasnym miejscu. Na gotowe sadzonki trzeba czekać ok. 9–10 tygodni, więc warto zacząć odpowiednio wcześnie. Możesz też kupić gotową rozsadę w sklepie ogrodniczym.

Kiedy sadzić paprykę do gruntu? Najlepszy termin

Do gruntu paprykę sadzimy od końca maja do początku czerwca, czyli wtedy, gdy ziemia jest już ciepła, a ryzyko przymrozków minęło. Sadzonki powinny mieć ok. 6 liści i wyglądać zdrowo.

Jak sadzić paprykę do gruntu krok po kroku? Zalecane odległości

Sadź paprykę w rozstawie 30-40 cm między roślinami w rzędzie oraz 50-60 cm między rzędami – dzięki temu rośliny będą miały miejsce do rozwoju.

– dzięki temu rośliny będą miały miejsce do rozwoju. Nie są potrzebne podpory – papryka rośnie do umiarkowanej wysokości.

– papryka rośnie do umiarkowanej wysokości. Nie sadź papryki po innych warzywach z rodziny psiankowatych np. po pomidorach, ziemniakach, oberżynie – to zwiększa ryzyko chorób.

Co dać pod paprykę przy sadzeniu?

Przed posadzeniem papryki warto na dno dołków wsypać kompost lub dobrze przekompostowany obornik.

Na jaką głębokość sadzić paprykę?

To ważne! Sadź paprykę dokładnie na taką głębokość, na jakiej rosła w doniczce. Nie zakopuj jej ani głębiej, ani płycej. Wsadź ją razem z całą bryłą ziemi, która otacza korzenie.

Co zrobić, żeby papryka miała dużo owoców?

Sekret tkwi oczywiście w nasłonecznieniu i podlewaniu. Ale, przez pierwsze 5 tygodni po posadzeniu podlewaj paprykę oszczędnie. Zbyt dużo wody powoduje bujny wzrost liści, a nie owoców. Dopiero gdy papryka zacznie owocować, czyli w lipcu–sierpniu, podlewaj ją regularnie, najlepiej co 2–3 dni. Pilnuj, by woda nie była zimna i nie moczyła liści. Najlepiej podlewać paprykę deszczówką.

Kiedy zbierać paprykę? Terminy zbiorów

Pod folią – pierwsze zbiory możliwe są już od połowy lipca.

– pierwsze zbiory możliwe są już od połowy lipca. W gruncie – zbiory zaczynają się na początku sierpnia.

Papryki zbieramy sukcesywnie, w miarę dojrzewania, aż do pierwszych jesiennych przymrozków.

Czym nawozić paprykę?

Paprykę warto nawozić nawozami wieloskładnikowymi, kompostem oraz nawozami potasowymi podczas owocowania. Należy unikać nadmiaru azotu, który może prowadzić do nadmiernego wzrostu części zielonych kosztem owoców.

Jakie są najczęstsze szkodniki i choroby papryki?

Paprykę mogą atakować mszyce, przędziorki oraz choroby grzybowe. Regularne przeglądy roślin i stosowanie naturalnych preparatów ochronnych mogą pomóc w zapobieganiu i zwalczaniu tych problemów. Są to m.in.: