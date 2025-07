Wysyp grzybów w lipcu 2025 – czy są już grzyby w lesie?

Lipiec 2025 przyniósł deszcze i ciepło, a to najlepszy znak dla grzybiarzy. W lasach coraz częściej można znaleźć prawdziwki, podgrzybki i koźlarze. Sprawdź, gdzie w Polsce pojawiły się pierwsze wysypy grzybów i czy już teraz warto ruszyć do lasu z koszykiem.

Grzyby potrzebują nie tylko ciepła, ale przede wszystkim odpowiedniej wilgotności – a tej w ostatnich dniach wreszcie nie brakuje. Dla grzybiarzy to sygnał, że warto wybrać się do lasu z koszykiem

Ile dni po deszczu rosną grzyby?

Grzyby zazwyczaj pojawiają się od 3 do 7 dni po deszczu, jeśli utrzymuje się odpowiednia temperatura (najlepiej powyżej 15°C w dzień i wilgotne noce). Najszybciej rosną po ciepłych, obfitych opadach, gdy las jest dobrze nagrzany. W chłodniejszych warunkach lub gdy opady są niewielkie, ten proces może wydłużyć się nawet do 10 dni.

Czy są grzyby na Podlasiu?

Tak, na Podlasiu są już grzyby, zwłaszcza po deszczach i przy ciepłej pogodzie. Jednak najwięcej jest ich w sezonie, czyli od sierpnia do października. Podlasie słynie z borów, lasów mieszanych i podmokłych terenów, które są świetnym środowiskiem dla grzybów. Najczęściej można tam znaleźć:

podgrzybki,

prawdziwki (borowiki),

koźlarze,

maślaki,

kurki.

W lipcu i sierpniu po deszczach grzybów na Podlasiu zwykle nie brakuje, szczególnie w takich rejonach jak:

Puszcza Białowieska

Puszcza Knyszyńska

Lasy Augustowskie

okolice Białegostoku, Hajnówki, Suwałk

To miejsca znane z dobrych warunków do grzybobrania. Przy czym w Puszczy Białowieskiej, w jej ścisłym rezerwacie przyrody, grzybów zbierać nie wolno. Natomiast w okolicznych lasach gospodarczych, które przylegają do Puszczy Białowieskiej, grzyby zbierać można. To te tereny najczęściej mają na myśli grzybiarze mówiący „jadę do Białowieży na grzyby”.

Gdzie jest teraz wysyp grzybów? Gdzie na grzyby w lipcu 2025?

W lipcu roku grzybiarze z różnych części Polski zaczęli donosić o coraz częstszych wysypach wczesnoletnich grzybów. Ciepłe noce i obfite deszcze stworzyły sprzyjające warunki do rozwoju grzybni. Oto najnowsze informacje z wybranych regionów:

Mazowsze i okolice Warszawy - bardzo dużo doniesień pochodzi z powiatów otwockiego, warszawskiego i garwolińskiego. Entuzjaści zbierają tam kurki, borowiki, podgrzybki i maślaki – zdarza się, że w koszu jest ich kilka gatunków jednocześnie.

- bardzo dużo doniesień pochodzi z powiatów otwockiego, warszawskiego i garwolińskiego. Entuzjaści zbierają tam kurki, borowiki, podgrzybki i maślaki – zdarza się, że w koszu jest ich kilka gatunków jednocześnie. Śląsk - sporo doniesień wpływa z okolic Rybnika, Żor i Pszczyny. Tam pojawiają się młode podgrzybki, prawdziwki, maślaki i nawet czubajki.

- sporo doniesień wpływa z okolic Rybnika, Żor i Pszczyny. Tam pojawiają się młode podgrzybki, prawdziwki, maślaki i nawet czubajki. Wielkopolska - intensywny wysyp kurek i borowików ceglastego obserwowany jest w lasach między Piłą a Wągrowcem, a także w Borach Noteckich.

- intensywny wysyp kurek i borowików ceglastego obserwowany jest w lasach między Piłą a Wągrowcem, a także w Borach Noteckich. Świętokrzyskie i Podkarpacie - w rejonie Nowej Słupi, Bodzentyna oraz Gór Świętokrzyskich pojawiły się prawdziwki, gołąbki. W Bieszczadach pojawiły się też borowiki, maślaki, czubajki i boczniaki – szczególnie w Nadleśnictwie Baligród. Powiaty Sanok, Lesko, Mielec, Przeworsk, Kolbuszowa, Jarosław - doniesienia z map grzybów wskazują rosnące zbiory drobnych gatunków – kurek, maślaków i podgrzybków.

- w rejonie Nowej Słupi, Bodzentyna oraz Gór Świętokrzyskich pojawiły się prawdziwki, gołąbki. W Bieszczadach pojawiły się też borowiki, maślaki, czubajki i boczniaki – szczególnie w Nadleśnictwie Baligród. - doniesienia z map grzybów wskazują rosnące zbiory drobnych gatunków – kurek, maślaków i podgrzybków. Małopolska - intensywny wysyp w powiatach tarnowskim, myślenickim i limanowskim. Pojawiły się liczne kurki, a także borowiki ceglastopore, borowiki usiatkowane oraz pojedyncze koźlarze pomarańczowe.

- intensywny wysyp w powiatach tarnowskim, myślenickim i limanowskim. Pojawiły się liczne kurki, a także borowiki ceglastopore, borowiki usiatkowane oraz pojedyncze koźlarze pomarańczowe. Lubelskie – wysyp już się zaczął! Grzybiarze zbierają prawdziwki, podgrzybki, koźlarze i kurki.

Grzyby śląskie - polecane lokalizacje na grzyby w woj. śląskim

Jeśli planujesz grzybobranie w województwie śląskim, oto kilka rekomendowanych miejsc, gdzie możesz znaleźć obfite zbiory:

Lasy między Tychami a Pszczyną – znane z różnorodnych gatunków grzybów.

– znane z różnorodnych gatunków grzybów. Lasy Rudzkie – często odwiedzane przez grzybiarzy z regionu.

– często odwiedzane przez grzybiarzy z regionu. Lasy w okolicach Rybnika (Stodoły, Wielopole, Książenice) – popularne miejsca z licznymi doniesieniami o udanych zbiorach.

(Stodoły, Wielopole, Książenice) – popularne miejsca z licznymi doniesieniami o udanych zbiorach. Lasy Panewnickie (Katowice, Mikołów, Ruda Śląska, Chorzów) – łatwo dostępne tereny leśne, idealne na krótkie wypady.

(Katowice, Mikołów, Ruda Śląska, Chorzów) – łatwo dostępne tereny leśne, idealne na krótkie wypady. Lasy w okolicach Koszęcina – obszary z dużym potencjałem grzybowym.

– obszary z dużym potencjałem grzybowym. Beskid Śląski i Żywiecki (Wisła, Szczyrk, Ustroń) – górskie tereny oferujące różnorodne gatunki grzybów.

(Wisła, Szczyrk, Ustroń) – górskie tereny oferujące różnorodne gatunki grzybów. Lasy Skrzyszowskie (powiat wodzisławski) – często polecane przez lokalnych grzybiarzy.

(powiat wodzisławski) – często polecane przez lokalnych grzybiarzy. Lasy złotopotockie pod Olsztynem (Jura Krakowsko-Częstochowska) – teren z bogatą florą grzybową.

(Jura Krakowsko-Częstochowska) – teren z bogatą florą grzybową. Lasy w rejonie Kalet, Miasteczka Śląskiego i Brynka – miejsca z licznymi doniesieniami o udanych zbiorach.

Gdzie szukać grzybów w lipcu 2025?

W lasach liściastych i mieszanych – szczególnie tam, gdzie rosną brzozy, buki, dęby, graby i topole;

– szczególnie tam, gdzie rosną brzozy, buki, dęby, graby i topole; Na obrzeżach lasów – w miejscach bardziej nasłonecznionych i wilgotnych;

– w miejscach bardziej nasłonecznionych i wilgotnych; Na polanach, łąkach – dotyczy to głównie gatunków takich jak pieczarki łąkowe czy czarki austriackie;

– dotyczy to głównie gatunków takich jak pieczarki łąkowe czy czarki austriackie; W pobliżu cieków wodnych – wzdłuż rzek, strumieni i bagien, gdzie gleba jest naturalnie bardziej wilgotna;

– wzdłuż rzek, strumieni i bagien, gdzie gleba jest naturalnie bardziej wilgotna; W szkółkach leśnych – zwłaszcza w przypadku smardzów, które lubią gleby bogate w resztki organiczne.

Jakie grzyby rosną w lipcu?

W lipcu można zbierać takie grzyby jak:

borowiki,

kurki,

gołąbki,

podgrzybki brunatne,

maślaki,

koźlarze babki,

pieczarki łąkowe.

Raport grzybny – grzyby pyszne, ale niebezpieczne

Pamiętaj, że grzybobranie wymaga wiedzy i ostrożności. W Polsce rośnie około 3300 gatunków grzybów, z czego tylko 1300 uznaje się za jadalne. Co więcej, zaledwie 44 gatunki zostały oficjalnie dopuszczone do obrotu przez Ministerstwo Zdrowia. Ponad 200 gatunków grzybów jest trujących, a część z nich – śmiertelnie. Co ważne, obróbka termiczna nie usuwa toksyn. Nawet niewielki kawałek trującego grzyba może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.