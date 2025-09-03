Warzywa we wrześniu

We wrześniu część warzyw już została zebrana z warzywnika. Inne jeszcze rosną i korzystamy z ich właściwości odżywczych. Czy są takie warzywa, które można wysiewać jeszcze we wrześniu? Tak. Niektóre dadzą nam zbiór jeszcze w tym sezonie, a inne zbierzemy wiosną przyszłego roku. Wszystko zależy od tego jak długi okres wegetacji ma dana roślina.

Reklama

Uwaga, w dalszym ciągu nawadniamy warzywa i usuwamy chwasty. Nie pozwólmy niechcianym roślinom wytworzyć nasion i rozsiać się po ogrodzie. Systematyczne ich usuwanie odwdzięczy się w przyszłym sezonie. W przeciwnym razie problem z chwastami może narastać, a nawet stać się bardzo trudny do opanowania.

Ważne Pamiętajmy o regularnym usuwaniu chorych i uszkodzonych roślin z warzywnika. Zapobiega to namnażaniu się patogenów.

Co można siać we wrześniu?

Przede wszystkim do wysiewu na początku wrześniu poleca się rzodkiewkę. Szybko wschodzi i daje plony już w październiku. Podobnie rośnie koperek, pietruszka liściowa, rukola i roszponka. Warto dosiać je w puste miejsca warzywnika. W ten sposób zapewnimy sobie zdrowe składniki do sałatek (i nie tylko) każdego dnia. Niektórzy sieją jeszcze buraka liściowego.

Ważne Jeśli siejesz warzywa z myślą o zbiorze jesiennym jeszcze przed przymrozkami, możesz po wysianiu przykryć je włókniną. Ciepło spowoduje szybsze wykiełkowanie i wzrost roślin.

Natomiast na zbiór wiosenny eksperci sieją we wrześniu szpinak, sałatę i cebulę dymkę. Sadzą także czosnek ozimy. Wybierając warzywa do tego rodzaju siewu, pamiętajmy, że muszą to być odmiany ozime. Tylko takie przetrwają zimę, a niektóre z nich i tak wymagają okrycia. Zwykle odmiany nie przetrwają surowej zimy.