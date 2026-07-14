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Czym pryskać koper na mszyce? Domowe sposoby na mszyce na koprze. Jak zrobić oprysk na mszyce?

Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
dzisiaj, 08:04
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Czym pryskać koper na mszyce
Czym pryskać koper na mszyce? Najskuteczniejsze sposoby/Shutterstock
Mszyce potrafią w kilka dni zniszczyć cały koper. Czym pryskać koper na mszyce, by skutecznie je zwalczyć i nie szkodzić zdrowiu? Sięgamy po sprawdzone, domowe sposoby i naturalne opryski, a jeśli to konieczne – analizujemy też, jakie preparaty chemiczne wchodzą w grę i kiedy należy ich unikać.

Mszyce na koprze – jak rozpoznać zagrożenie?

Koper najczęściej atakuje mszyca burakowa. To niewielki owad, który żeruje na liściach, powodując ich żółknięcie, zwijanie się, a w efekcie całkowite zamieranie rośliny. Koper zazwyczaj trafia na nasze talerze w stanie surowym, dlatego nie powinien być traktowany silną chemią. Jeżeli natomiast stawiamy na domowe ekologiczne sposoby musimy reagować szybko, zaraz po zauważeniu pierwszych kolonii mszyc. Im szybciej zadziałamy, tym większa szansa, że uratujemy rośliny bez toksycznych środków.

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Jak zwalczamy mszyce na koprze?

Codziennie przyglądamy się liściom kopru – szybka reakcja jest najważniejsza. Gdy mszyc jest jeszcze niewiele, próbujemy:

  • zebrać je ręcznie,
  • zmyć strumieniem wody np. z małego opryskiwacza.

Domowe sposoby na mszyce na koprze

Jeśli jednak problem powraca, sięgamy po naturalne opryski – oto sprawdzone przepisy.

1.Czosnek na mszyce

  • Wyciąg z czosnku robimy z 200 g świeżo roztartego czosnku zalewamy 10 l wody, odstawiamy na 24 godziny.
  • Wywar z czosnku - ten sam wyciąg gotujemy przez 20 minut.
  • Stosujemy bez rozcieńczania. Czosnek działa nie tylko na mszyce, ale i inne szkodniki oraz choroby roślin.

2. Cebulowy wywar

  • 75 g pociętej cebuli gotujemy przez 30 minut w 10 l wody.
  • Stosujemy bez rozcieńczania. Działa również grzybobójczo.

3. Gnojówka z pokrzyw - to klasyczny, ekologiczny środek do walki z mszycami

  • 1 kg świeżej pokrzywy zalewamy 10 l wody,
  • odstawiamy na 2–3 tygodnie, codziennie mieszając,
  • można dodać 500 g dolomitu, by zmniejszyć intensywny zapach,
  • przed użyciem rozcieńczamy – 0,5 l gnojówki na 10 l wody.

4. Oprysk ze skórek bananów - to mniej znana metoda, ale bardzo skuteczna

  • Świeże, umyte skórki bananów wkładamy do dużego słoika,
  • zalewamy ciepłą wodą i odstawiamy na 48 godzin,
  • przed użyciem mieszamy z wodą w proporcji 1:1,
  • opryskujemy rośliny zaatakowane przez mszyce.

Środki chemiczne na mszyce na koprze?

W przypadku kopru stosowanie chemicznych środków ochrony roślin powinno być ostatecznością. Koper trafia do spożycia na surowo, dlatego nawet środki o krótkim okresie karencji mogą pozostawić niepożądane pozostałości.

Jeśli mimo wszystko decydujemy się na preparat chemiczny:

  • wybieramy środki dopuszczone do stosowania w warzywach liściastych,
  • sprawdzamy okres karencji,
  • unikamy preparatów układowych, które wnikają w tkanki rośliny,
  • stosujemy tylko wtedy, gdy koper nie jest jeszcze gotowy do zbioru.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: domowe sposobyopryskmszyceGnojówka
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz

Doświadczona redaktorka i wydawca online, od lat związana z mediami branżowymi, zwłaszcza w obszarze budownictwa, wnętrz, biznesu i gospodarki. Specjalizuje się w SEO, marketingu treści i mediach internetowych. Autorka licznych artykułów i wywiadów. Prywatnie miłośniczka kotów, pasjonatka jazdy na rowerze i długich rozmów z ciekawymi ludźmi.
 

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