Mszyce w ogrodzie

Czerwiec i początek lipca to nie tylko czas bujnego wzrostu roślin ogrodowych, ale i żerowania mszycy. Ogrodnicy zauważają w tym roku szczególnie dużo roślin oblepionych tymi szkodnikami. Mszyca może nie tylko osłabić rośliny, ich wzrost, kwitnienie i owocowanie, ale również doprowadzić je do obumarcia. Ważne więc, aby jej nie bagatelizować. Jak można zwalczać mszycę domowymi sposobami?

Domowy sposób na mszyce w ogrodzie

Ekologicznym i domowym sposobem na mszyce jest wyciąg z cebuli. Działa również na miodówki, skoczki i przędziorki. Jak go przygotować? Potrzebne są tylko 2 składniki:

300 g łusek cebuli

15 litrów wody

Łupiny cebuli gotujemy w odpowiedniej ilości wody (można zmieniać, ale proporcje pomiędzy wodą i łupinami muszą zostać zachowane). Czas gotowania to około 35 minut. Czekamy do ostudzenia wywaru. Następnie odcedzamy łupiny. Przegotowaną wodę stosujemy jako oprysk. Można robić to prewencyjnie albo już po zaobserwowaniu szkodników na roślinach. W tym drugim przypadku oprysk należy powtarzać dwukrotnie czyli łącznie wykonujemy go 3 razy.

Oprysk na mszyce - zasady

Przypomnijmy podstawowe zasady wykonywania oprysku na mszyce:

wykonujemy oprysk wieczorem po oblocie pszczół pogoda powinna być bezdeszczowa, także kolejnego dnia opryskujemy dokładnie całą roślinę, szczególnie liście od spodu nie polewany rośliny wodą po wykonaniu oprysku