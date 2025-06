Komary w ogrodzie – czy są groźne?

Komary w ogrodzie to nie tylko irytujące bzyczenie i swędzące ugryzienia. Samice komarów, które potrzebują krwi do rozwoju jaj, aktywnie atakują ludzi i zwierzęta, szczególnie w ciepłe, wilgotne dni oraz wieczorami. Latają nisko nad trawą, chowają się w cieniu, w gęstszej roślinności czy pod liśćmi krzewów. Ich obecność w ogrodzie może być nie tylko uciążliwa, ale też niebezpieczna – komary mogą przenosić choroby wirusowe, takie jak dirofilarioza u psów. Dlatego warto działać nie tylko doraźnie np. środkami na skórę, ale też systemowo – poprzez opryski naturalne, w ostateczności chemiczne.

Jak atakują kleszcze i dlaczego są groźne?

Kleszcze czają się w trawach, przy krzewach i w wilgotnych zakamarkach ogrodu. Wspinają się na rośliny i chwytają ofiary, ludzi, psy, koty, gdy te ocierają się o liście. Są groźne, ponieważ:

przenoszą choroby, które mogą prowadzić do trwałego uszczerbku na zdrowiu np. borelioza,

zarażają nie tylko ludzi, ale też zwierzęta domowe,

w Polsce co trzeci kleszcz jest nosicielem co najmniej jednej choroby.

Jak ograniczyć obecność kleszczy w ogrodzie? Zaczynamy od działań profilaktycznych:

regularne koszenie trawnika i usuwanie wysokiej roślinności,

unikanie wilgotnych, zacienionych zakątków – to ulubione środowisko kleszczy,

ściółkowanie korytarzy ogrodowych (np. żwirem, korą),

sadzenie roślin odstraszających kleszcze, takich jak: lawenda, kocimiętka, rozmaryn, wrotycz.

Naturalny oprysk na kleszcze i komary w ogrodzie – bezpieczny i skuteczny

Walkę z kleszczami i komarami warto zacząć od preparatów naturalnych, szczególnie gdy w ogrodzie przebywają dzieci lub zwierzęta. Najpopularniejsze naturalne środki:

na bazie oleju rydzowego – po oprysku tworzy się cienka warstwa, która unieruchamia kleszcze i zatyka ich przetchlinki (czyli otwory oddechowe),

– po oprysku tworzy się cienka warstwa, która unieruchamia kleszcze i zatyka ich przetchlinki (czyli otwory oddechowe), roślinne wyciągi zapachowe – działają odstraszająco na kleszcze, a także na komary (np. z eukaliptusa, goździków, lawendy).

Naturalne opryski warto wykonywać już wczesną wiosną, zanim populacja kleszczy zdąży się rozwinąć.

Skuteczny oprysk chemiczny na kleszcze i komary w ogrodzie – co wybrać?

W ogrodach przydomowych można też stosować preparaty chemiczne, które działają nie tylko na kleszcze, ale również na komary. Wiele z nich zawiera substancje z grupy pyretroidów – to związki syntetyczne, które paraliżują układ nerwowy owadów i szybko je eliminują.

Substancje aktywne, które działają na kleszcze i komary:

permetryna – bardzo skuteczna przeciwko dorosłym komarom i kleszczom; działa długo i odstrasza owady,

– bardzo skuteczna przeciwko dorosłym komarom i kleszczom; działa długo i odstrasza owady, cypermetryna – ma silne działanie kontaktowe i żołądkowe na owady; działa zarówno na komary, jak i kleszcze,

– ma silne działanie kontaktowe i żołądkowe na owady; działa zarówno na komary, jak i kleszcze, alfa-cypermetryna – skuteczna w niskich dawkach, działa szybko i długo utrzymuje się na powierzchni,

– skuteczna w niskich dawkach, działa szybko i długo utrzymuje się na powierzchni, deltametryna – zabija owady w każdym stadium rozwoju i jest jedną z najczęściej stosowanych substancji w ogrodnictwie amatorskim.

Większość preparatów dostępnych w sprzedaży to gotowe mieszanki zawierające jedną lub kilka z tych substancji, często wzbogacone o dodatki, które poprawiają przyczepność do liści lub wydłużają czas działania. To silnie działające substancje, które zwalczają kleszcze na wszystkich etapach rozwoju – larwy, nimfy, dorosłe osobniki i jaja.

Uwaga: Wybieramy tylko te środki, które są dopuszczone do użytku w ogrodach przydomowych. Zawsze czytamy etykietę i stosujemy się do zaleceń producenta.

Kiedy najlepiej wykonać oprysk na kleszcze i komary?

Od końca marca do sierpnia, w zależności od pogody, rano lub wieczorem, w dzień bez wiatru i opadów, najlepiej lekko pochmurny. Unikamy wykonywania oprysków w czasie największej aktywności owadów zapylających (pszczoły, trzmiele). Opryski powtarzamy co 3–4 tygodnie, aby utrzymać skuteczność działania.

Czy oprysk na kleszcze i komary jest szkodliwy dla psa?

Tak i nie – zależy od użytego środka. Naturalne preparaty są bezpieczne dla zwierząt – można je stosować bez ryzyka. Środki chemiczne mogą być toksyczne, dlatego nie wypuszczamy psa do ogrodu przez co najmniej 24 godziny po oprysku, nie stosujemy oprysku na terenach, gdzie pies śpi, je lub najczęściej przebywa, wybieramy środki oznaczone jako “bezpieczne dla zwierząt domowych” – takie informacje muszą być na etykiecie.

Jak długo działa oprysk na kleszcze i komary?

Zwykle od 2 do 4 tygodni – wszystko zależy od pogody i użytego preparatu. Po intensywnym deszczu warto oprysk powtórzyć.

Czy można opryskiwać miejsca, gdzie rosną warzywa?

Nie – w przypadku oprysków chemicznych należy unikać grządek i miejsc upraw jadalnych. Naturalne środki również warto stosować ostrożnie i nie pryskać roślin, które będą spożywane.