Chwasty powiedzą prawdę o rodzaju gleby w ogrodzie

Chwasty to rośliny, które doskonale radzą sobie w przestrzeni ogrodowej. Łatwo adaptują się do zastanych warunków i szybko się rozprzestrzeniają. Nie jest jednak tak, że urosną wszędzie. Każdy chwast ma swoje preferencje glebowe. Obserwując, jakie rodzaje chwastów rosną w naszych ogrodach, można w prosty sposób ustalić, jaką mamy glebę. Nie trzeba przeprowadzać skomplikowanych pomiarów podłoża, wystarczy obserwować ziele. Jeśli działka jest większa, zwykle mamy na niej różne, niepożądane rośliny. W jednym miejscu mogą rosnąć na potęgę mlecze i stokrotki, w innym - pokrzywy. Tylko się cieszyć - oznacza to, że mamy różnego rodzaju ziemię, a to pozwala na zastosowanie szerszego wachlarza roślin.

Ziemia ciężka i zbita - jakie chwasty?

Jaskier rozłogowy, sit, jastrun i szczaw świadczą o ciężkiej, nieprzepuszczalnej glebie. O mocno zbitej ziemi świadczy obecność babki polnej, cykorii podróżnika, pięciornika gęsiego i powoju. Jeśli masz takie miejsce w ogrodzie, warto przeprowadzić aerację, nakłuć ją widłami i wymieszać z piaskiem czy żwirem. Pomoże to roślinom w pobieraniu składników odżywczych i wody oraz w rozroście.

Gleba kwaśna - jakie chwasty?

O glebie kwaśnej świadczy obecność mniszka lekarskiego, pokrzywy i szczawiu zwyczajnego. Dowiedz się, jakie rośliny dobrze rosną w ziemi kwaśnej i zaproś je do swojego ogrodu zamiast chwastów, np. hortensje, różaneczniki, azalie.

Gleba zasadowa lub wapienna - jakie chwasty?

Jakie chwasty dobrze czują się w glebie zasadowej lub wapiennej o ph powyżej 7? To popularne maki, oset, lepnica i gorczyca polna. Do miejsca, w którym rosną wybierz rośliny preferujące glebę zasadową i wapienną (np. kalina, bukszpan, lilak, lawenda).

Gleba mało żyzna - jakie chwasty?

Mało roślin poradzi sobie w słabej, mało żyznej glebie. Jest jednak kilka chwastów, które czują się w niej doskonale - stokrotka, dziewanna i dzika marchew. Jeśli zobaczysz takie ziele w ogrodzie, koniecznie zasil w tym miejscu podłoże. Ziemia jest tutaj jałowa i potrzebuje wzbogacenia w składniki odżywcze.

Gleba żyzna, bogata w azot i fosfor - jakie chwasty?

Na koniec najbardziej pożądana, żyzna gleba, bogata w azot i fosfor - jakie chwasty wskazują na taką ziemię? To popularna pokrzywa, gwiazdnica i jasnota różowa. Rośną w ogrodzie? Masz powody do radości. Podłoże w tym miejscu jest bogate w składniki odżywcze, przepuszczalne, wilgotne i dobrze będzie w nim rosło większość roślin.

Źródło: "Bliżej ziemi. U źródeł wiedzy ogrodniczej" Monty Don, wyd. Wytwórnia, Warszawa 2024