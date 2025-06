Mączniak na ogórkach

Jak rozpoznać mączniaka na ogórkach? Jeśli liście pokrywa biały nalot, najprawdopodobniej mamy do czynienia z mączniakiem prawdziwym. Natomiast żółte i rdzawe plamy mogą oznaczać mączniaka rzekomego. Pojawiają się szczególnie w okresach częstych opadów deszczu występujących przy temperaturze około 20 stopni lub wyższej. Powstawaniu choroby grzybowej w postaci mączniaka sprzyja brak wietrzenia przy uprawie w szklarniach i pod foliami.

Reklama

Czym pryskać mączniaka na ogórkach?

Jest wiele sposobów na mączniaka. Warto spróbować domowej mieszanki z czosnku granulowanego, mleka krowiego i sody oczyszczonej.

Domowy sposób na mączniaka na ogórkach

Składniki na domowy oprysk na mączniaka:

500 ml cieplej wody

2 płaskie łyżki czosnku granulowanego

200 ml mleka krowiego

2 płaskie łyżki sody oczyszczonej

Do 500 ml ciepłej wody dodać 2 płaskie łyżki czosnku granulowanego. Dokładnie wymieszać. Następnie dolać 200 ml mleka krowiego. Ponownie wymieszać. Na końcu dodać 2 płaskie łyżki sody oczyszczonej. Kolejny raz wszystko należy porządnie wymieszać. Taką mieszankę należy rozcieńczyć z wodą w proporcjach 1:3 czyli 100 ml mieszanki dolać do 300 ml wody albo 200 ml do 600 ml. Tak sporządzony oprysk wlewamy do spryskiwacza. Dokładnie zraszamy nim całe rośliny i powtarzamy naturalny oprysk co około 10-14 dni.