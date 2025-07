Jak podlewać ogórki?

Jeśli masz ogórki w swoim ogrodzie, musisz uważać na upały. Wysokie temperatury i brak wody to jedna z najczęstszych przyczyn żółknięcia, utraty plonów lub nawet obumarcia roślin. Pojedynczy ogórek składa się bowiem z ponad 90% wody. Do prawidłowego owocowania stały dostęp do wody jest więc niezbędny.

Z drugiej strony pamiętajmy, że ogórki są wrażliwe na choroby grzybowe, a więc temperatury powyżej 20 stopni plus zbyt duża wilgotność mogą prowadzić do mączniaka. Aby temu zapobiec, warto wykonywać prewencyjnie naturalne opryski. Dodatkowo unikajmy podlewania ogórków po liściach. To również sprzyja namnażaniu się grzybów. Podsumowując, ogórki podlewamy przy ziemi, zapewniając im systematyczny dostęp do wody, ale nie mogą zostać przelane.

Ogórki - jakie stanowisko?

Jakie stanowisko preferują ogórki uprawiane w ogrodzie? Najlepiej czują się w miejscu słonecznym, ale jednocześnie zacisznym, osłoniętym od wiatru.

Ogórki - jaka ziemia?

Ogórki to rośliny, które potrzebują bardzo dużo składników odżywczych do zdrowego wzrostu i wydania obfitych plonów. Przede wszystkim potrzebują odpowiedniej gleby. Powinna być żyzna, próchniczna i dobrze przepuszczalna. Najlepiej o odczynie 6,5-7 pH. Przy braku odpowiedniego pH gleby, można zastosować wapnowanie. W takich warunkach zapewnia się im łatwe pobieranie pokarmu z ziemi. Ogórki wymagają regularnego podlewania. Jest to szczególnie istotne w momencie posadzenia do gruntu, a następnie od rozpoczęcia procesu kwitnienia aż do wydania owoców.

Nawóz pod ogórki

W celu zapewnienia zdrowego wzrostu i obfitych plonów ogórków, ważne jest systematyczne nawożenie krzaczków (co około 14 dni). Zastosowany nawóz powinien posiadać w swoim składzie potas. To składnik mineralny odpowiedzialny za wiele procesów zachodzących w roślinie, m.in. fotosyntezę, przewodzenie składników odżywczych i wody, zawiązywanie owoców, odporność. Można pomyśleć również o zastosowaniu nawozów wieloskładnikowych, dostarczających także magnez, fosfor, azot i wapń.