Sansewieria zwana również wężownicą lub językami teściowej jest rośliną, która od kilku lat jest bardzo popularna. Często można ją spotkać na parapetach i kwietnikach w wielu domach. Nic w tym dziwnego. To roślina, która świetnie oczyszcza powietrze z toksyn. Ciekawostką może być, że badacze z NASA umieścili sansewierię wśród 18 roślin, które najlepiej to robią.

Języki teściowej to podobnie jak zamiokulkas świetna roślina dla tych osób, które zaczynają swoją przygodę z kwiatami doniczkowymi. Choć nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji, warto o nią od czasu do czasu zadbać.

Domowy nawóz do sansewierii. Jak go zrobić?

Aby była soczyście zielona i pięła się w górę a także by przybywało jej liści warto ją odpowiednio odżywić. Pomoże w tym domowy nawóz, który przygotować można ze skorupek po jajkach. To właśnie one zawierają mikroelementy takie jak:

wapń, cynk

selen oraz miedź.

Jak przygotować odżywkę do sansewierii ze skorupek po jajkach? Wystarczy po ugotowaniu obrać jajka ze skorupek, pokruszyć je i przełożyć do słoika. Tak przygotowane należy zalać gorącą wodą, po czym odstawić na dwa tygodnie. Gotowy nawóz należy przecedzić przez sitko i raz w tygodniu podlewać nim języki teściowej.

Sansewieria to roślina dla każdego. Jak podlewać języki teściowej?

Z racji tego, że sansewieria jest rośliną łatwą w pielęgnacji, której nie trzeba zbyt często podlewać, warto pamiętać o prostej zasadzie. Zimą podlewać należy ją minimalnie a latem wtedy, gdy ziemia w doniczce będzie naprawdę sucha. Warto pamiętać, by sansewieria miała przepuszczalne podłoże. Idealnie sprawdzi się ziemia do kaktusów i sukulentów. Języki teściowej lubią stać w półcieniu a nawet w miejscach mocno zacienionych. Choć warto pamiętać, że w tych drugich będzie rosła wolniej a jej liście nie będą soczyście zielone.

Jak często nawozić sansewierię?

Sansewieria nie wymaga częstego nawożenia. Wystarczy robić to raz na kilka miesięcy w okresie wiosna0lato. Nie trzeba jej również zbyt często przesadzać. Młodym roślinom zmienia się doniczkę co 2-3 lata a starszym co 5 lat albo jeszcze rzadziej. Warto od czasu do czasu przetrzeć jej liście z kurzu wilgotną ściereczką.