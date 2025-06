Zaraza ziemniaczana na pomidorach

Zaraza ziemniaczana, jak każda choroba grzybowa, rozwija się w warunkach zbyt dużej wilgotności oraz ciepłej temperaturze. Aby jej zapobiegać, najlepiej uprawiać pomidory pod przykryciem. Ostatnio mamy częste i obfite opady deszczu, co może negatywnie wpłynąć na zdrowie krzaczków. Nie podlewamy pomidorów po liściach. Powinniśmy też systematycznie wietrzyć szklarnie i folie. Brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza sprzyja rozwojowi zarazy ziemniaczanej.

Jak zapobiegać zarazie ziemniaczanej na pomidorach?

Warto profilaktycznie robić naturalne opryski. Jednym z polecanych mieszanek, które zapobiegają chorobom grzybowym jest ekologiczny preparat ze skrzypu polnego. Jeśli masz go dużo na działce, nie wyrzucaj. Wystarczy nadziemną część skrzypu umieścić w wiadrze i zalać wrzącą wodą. Nieszczelnie przykrywamy wiadro i czekamy około 2 tygodnie. Po odcedzeniu wywar ze skrzypu stosujemy do oprysków pomidorów. Aby działanie było skuteczne, trzeba to zrobić bardzo dokładnie i powtarzać je kilkakrotnie.