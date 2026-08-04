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Mszyce na hibiskusie - jak zwalczać? Sposoby praktyków

Felicja Mrzonka
dzisiaj, 09:19
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mszyca na hibiskusie
Mszyce na hibiskusie - jak zwalczać? Sposoby praktyków/dziennik.pl
Mszyca na hibiskusie pojawia się rok w rok. Czarna mszyca oblepia wiosną wszystkie młode przyrosty. Jak zwalczać tego szkodnika? Podajemy sposoby opisane przez praktyków na internetowych grupach ogrodniczych.

Mszyca na hibiskusie

Mszyca bardzo lubi żerować na hibiskusie. Co roku może pojawiać się na tym pięknie kwitnącym krzewie lub drzewku. Oblepia je wówczas czarnymi robaczkami. Czasami roślina poradzi sobie sama, ale niekiedy potrzebna jest nasza pomoc. Ciekawe sposoby zwalczania znalazłam na grupie "Zielone inspiracje" na FB.

Jak zwalczać mszyce na hibiskusie?

Niektórzy ogrodnicy twierdzą, że nie trzeba robić nic z mszycą, która żeruje na hibiskusie. To okres przejściowy i ostatecznie roślina sama poradzi sobie ze szkodnikiem. Na poniższym zdjęciu widać hibiskus, który na wiosnę był oblepiony mszycą. Nie został potraktowany żadnym opryskiem i aktualnie jest cały w pąkach kwiatowych.

Hibiskus po ataku mszycy
Hibiskus po ataku mszycy/Emilia Panufnik
Hibiskus w pąkach
Hibiskus w pąkach/Emilia Panufnik

Drugim sposobem jest wieszanie żółtych wstążeczek na hibiskusie. To przyciąga biedronki, dla których mszyca jest pożywieniem. Ta metoda jest skuteczna, co potwierdzają nie tylko eksperci, ale i liczni amatorzy. Nie muszą to być wstążeczki. Ważne, aby przy roślinie znalazł się żółty kolor. Może to być płachta, kawałek materiału, folii.

Kolejnym sposobem na mszycę na hibiskusie jest oprysk Mospilanem. Środek rozcieńczamy z wodą zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Oprysk powtarzamy po upływie około 1,5 tygodnia. Wykonujemy go wieczorem po aktywności pszczół i innych owadów zapylających. Wybieramy bezdeszczową aurę i sprawdzamy czy następnego dnia również będzie dobra pogoda. Dokładnie pokrywamy opryskiem całą roślinę.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: opryskmszycezwalczanie mszychibiskus
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