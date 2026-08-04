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Kiedy przycinać liście piwonii? Po sezonie warto podsypać peonie nawozem

Felicja Mrzonka
dzisiaj, 09:52
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liście piwonii wrzesień kiedy ścinać
Kiedy przycinać liście piwonii? Po sezonie warto podsypać peonie nawozem/dziennik.pl
Piwonie to roślina bylinowa, co znaczy, że na zimę zanika jej nadziemna część, a wiosną odradza się i to jako jedna z pierwszych roślin w naszych ogrodach. Czy obcinać liście piwonii po sezonie? Pamiętajmy również o nawożeniu peonii.

Czy obcinać liście piwonii?

Są dwie szkoły, jedna mówi o pozostawieniu liści piwonii samym sobie, szczególnie jeśli mamy ich bardzo dużo i byłoby to pracochłonne. Nadziemna część rośliny stopniowo usycha i zamiera. Po zimie może nie być po nich śladu. Suche liście często obrywają się i są wydmuchiwane przez silne wiatry.

Druga szkoła nakazuje przycinanie liści piwonii jesienią. Należy pozbyć się ich przed zimą, aby przeciwdziałać chorobom grzybowym. Liście nie leżą i nie gniją podczas mokrego sezonu jesienno-zimowego.

Czy obcinać liście piwonii na zimę?
Czy obcinać liście piwonii na zimę?/Emilia Panufnik

Kiedy przycinamy liście piwonii?

Liście piwonii można przycinać już we wrześniu, kiedy zaczynają usychać. To czas, gdy roślina zdążyła już zasilić bulwę. Liście pozostawione po kwitnieniu odżywiły korzeń na tyle, by w przyszłym sezonie zapewnić bujny wzrost i obfite kwitnienie. Wycinamy je na wysokości około 5 cm od gruntu. Wystające pędy pozwolą na rozpoznanie miejsca, w którym znajduje się roślina. Niektórzy ogrodnicy z obcinaniem liści peonii czekają na pierwsze przymrozki. Kiedy mróz dotknie roślinę i liście opadną, wtedy zaczynają je wycinać.

Liście piwonii we wrześniu gotowe do przycięcia
Liście piwonii we wrześniu gotowe do przycięcia/emilia panufnik

Lata temu moja mama miała posadzoną piwonie w bardzo reprezentacyjnym miejscu w ogrodzie. Na początku bardzo ładnie kwitła, ale mamie nie podobały się jej liście, które po przekwitnięciu rośliny zostawały do końca sezonu. Wolała po kwitnieniu postawić w tym miejscu donicę z innymi kwitnącymi roślinami. W tym celu ścinała liście przy samej ziemi od razu, gdy piwonia traciła kwiaty. W efekcie tego zabiegu piwonia całkowicie przestała kwitnąć. Mama wykopała ją całkowicie i oddała mnie. W moim ogrodzie jest to piwonia z najliczniejszą liczbą kwiatów. Ma ich około 30 każdego roku.

Jesienne nawożenie piwonii

Po przycięciu liści warto wykonać jesienne nawożenie piwonii. Wystarczy zastosować obornik zwykły lub granulowany. Przykrywamy nim delikatnie roślinę (lub pomijamy całkowicie) oraz ziemię wokół. Wyjałowiona po całym sezonie gleba na nowo zasili się i będzie stanowiła podstawę pięknego kwitnienia piwonii w nowym roku. Warto przysypać obornik dodatkowo kompostem i ziemią ogrodową odkwaszoną.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Liścienawożenie roślinprzycinanie roślinpiwonie
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Felicja Mrzonka
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