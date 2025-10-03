- Co to jest Miedzian i jak działa?
Co to jest Miedzian i jak działa?
Miedzian to środek ochrony roślin oparty na związkach miedzi – głównie tlenochlorku miedzi. Działa grzybobójczo i bakteriobójczo, tworząc na powierzchni roślin warstwę ochronną, która blokuje rozwój patogenów. Najczęściej wykorzystywany jest do oprysków drzew owocowych, warzyw i krzewów ozdobnych.
W sprzedaży dostępne są dwie formy Miedzianu:
- Miedzian 50 WP – proszek do rozpuszczenia w wodzie,
- Miedzian Extra 350 SC – gotowa płynna forma o lepszej przyczepności.
Na co stosuje się Miedzian?
Miedzian ma szerokie zastosowanie – sprawdza się zarówno profilaktycznie, jak i interwencyjnie. Oto, na co go używamy najczęściej:
- Drzewa owocowe - jabłonie, grusze (parch, zaraza ogniowa), wiśnie i czereśnie (rak bakteryjny), brzoskwinie (kędzierzawość liści).
- Warzywa - pomidory (zaraza ziemniaczana), ogórki (mączniak rzekomy, plamistość).
- Winorośl - mączniak rzekomy.
- Porzeczki i agrest - rdza wejmutkowo-porzeczkowa, opadzina liści.
- Krzewy ozdobne - rododendrony, magnolie, byliny (plamistości, rdze, plamy bakteryjne).
Kiedy pryskać Miedzianem drzewa owocowe jesienią?
Miedzian najlepiej stosować wiosną lub jesienią, w dni pochmurne i bezwietrzne. Temperatura powinna wynosić co najmniej 6°C. Unikamy oprysków:
- w czasie kwitnienia,
- przy pełnym słońcu,
- tuż przed lub po deszczu,
- gdy temperatura spada poniżej zera.
Drzewa owocowe jesienią pryskamy po opadnięciu 50-70% liści. Wtedy grzyby i bakterie mają mniejsze szanse na przetrwanie zimy, a preparat działa najlepiej. Zwykle przypada to na październik- listopad, w zależności od pogody i gatunku drzewa. Wybieramy dzień bezdeszczowy, bezwietrzny, o temp. powyżej 7-8 °C.
Terminy zabiegów zależą od rośliny i choroby, dlatego zawsze należy kierować się etykietą producenta.
Jak wykonać oprysk Miedzianem?
Opryskujemy dokładnie całe drzewa - pień, gałęzie, konary, a także opadłe liście leżące pod drzewem. Stężenie oprysku podane jest zawsze na etykiecie, np. dla Miedzianu 50 WP zazwyczaj 1,5-2,5 g na litr wody.
Czy Miedzian jest bezpieczny?
Tak – pod warunkiem, że stosujemy go zgodnie z instrukcją. Oto, co warto wiedzieć:
- Dla ludzi - nie jest szkodliwy, jeśli przestrzegamy zasad bezpieczeństwa i używamy środków ochrony osobistej (rękawic, maseczki, okularów).
- Dla pszczół - nieszkodliwy, jeśli opryskujemy poza okresem kwitnienia.
- Dla zwierząt domowych - po wyschnięciu roztworu na roślinach jest bezpieczny.
Jak długo działa Miedzian?
Warstwa ochronna Miedzianu utrzymuje się na liściach od 6 do 14 dni – w zależności od pogody i fazy rozwoju rośliny. Po intensywnych opadach zaleca się powtórzenie zabiegu.
Oprysk Miedzianem – skuteczny, naturalny, pomocny
Jeśli szukasz uniwersalnego środka na choroby grzybowe i bakteryjne w ogrodzie – Miedzian będzie dobrym wyborem. Sprawdza się w uprawach ekologicznych, nie szkodzi pszczołom i ma szerokie zastosowanie w sadach, warzywnikach i ogrodach ozdobnych. Stosuj go zgodnie z zaleceniami i rozsądne planuj zabiegi.
