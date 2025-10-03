Co to jest Miedzian i jak działa?

Miedzian to środek ochrony roślin oparty na związkach miedzi – głównie tlenochlorku miedzi. Działa grzybobójczo i bakteriobójczo, tworząc na powierzchni roślin warstwę ochronną, która blokuje rozwój patogenów. Najczęściej wykorzystywany jest do oprysków drzew owocowych, warzyw i krzewów ozdobnych.

W sprzedaży dostępne są dwie formy Miedzianu:

Miedzian 50 WP – proszek do rozpuszczenia w wodzie,

– proszek do rozpuszczenia w wodzie, Miedzian Extra 350 SC – gotowa płynna forma o lepszej przyczepności.

Na co stosuje się Miedzian?

Miedzian ma szerokie zastosowanie – sprawdza się zarówno profilaktycznie, jak i interwencyjnie. Oto, na co go używamy najczęściej:

Drzewa owocowe - jabłonie, grusze (parch, zaraza ogniowa), wiśnie i czereśnie (rak bakteryjny), brzoskwinie (kędzierzawość liści).

- jabłonie, grusze (parch, zaraza ogniowa), wiśnie i czereśnie (rak bakteryjny), brzoskwinie (kędzierzawość liści). Warzywa - pomidory (zaraza ziemniaczana), ogórki (mączniak rzekomy, plamistość).

- pomidory (zaraza ziemniaczana), ogórki (mączniak rzekomy, plamistość). Winorośl - mączniak rzekomy.

- mączniak rzekomy. Porzeczki i agrest - rdza wejmutkowo-porzeczkowa, opadzina liści.

- rdza wejmutkowo-porzeczkowa, opadzina liści. Krzewy ozdobne - rododendrony, magnolie, byliny (plamistości, rdze, plamy bakteryjne).

Kiedy pryskać Miedzianem drzewa owocowe jesienią?

Miedzian najlepiej stosować wiosną lub jesienią, w dni pochmurne i bezwietrzne. Temperatura powinna wynosić co najmniej 6°C. Unikamy oprysków:

w czasie kwitnienia,

przy pełnym słońcu,

tuż przed lub po deszczu,

gdy temperatura spada poniżej zera.

Drzewa owocowe jesienią pryskamy po opadnięciu 50-70% liści. Wtedy grzyby i bakterie mają mniejsze szanse na przetrwanie zimy, a preparat działa najlepiej. Zwykle przypada to na październik- listopad, w zależności od pogody i gatunku drzewa. Wybieramy dzień bezdeszczowy, bezwietrzny, o temp. powyżej 7-8 °C.

Terminy zabiegów zależą od rośliny i choroby, dlatego zawsze należy kierować się etykietą producenta.

Jak wykonać oprysk Miedzianem?

Opryskujemy dokładnie całe drzewa - pień, gałęzie, konary, a także opadłe liście leżące pod drzewem. Stężenie oprysku podane jest zawsze na etykiecie, np. dla Miedzianu 50 WP zazwyczaj 1,5-2,5 g na litr wody.

Czy Miedzian jest bezpieczny?

Tak – pod warunkiem, że stosujemy go zgodnie z instrukcją. Oto, co warto wiedzieć:

Dla ludzi - nie jest szkodliwy, jeśli przestrzegamy zasad bezpieczeństwa i używamy środków ochrony osobistej (rękawic, maseczki, okularów).

- nie jest szkodliwy, jeśli przestrzegamy zasad bezpieczeństwa i używamy środków ochrony osobistej (rękawic, maseczki, okularów). Dla pszczół - nieszkodliwy, jeśli opryskujemy poza okresem kwitnienia.

Dla zwierząt domowych - po wyschnięciu roztworu na roślinach jest bezpieczny.

Jak długo działa Miedzian?

Warstwa ochronna Miedzianu utrzymuje się na liściach od 6 do 14 dni – w zależności od pogody i fazy rozwoju rośliny. Po intensywnych opadach zaleca się powtórzenie zabiegu.

Oprysk Miedzianem – skuteczny, naturalny, pomocny

Jeśli szukasz uniwersalnego środka na choroby grzybowe i bakteryjne w ogrodzie – Miedzian będzie dobrym wyborem. Sprawdza się w uprawach ekologicznych, nie szkodzi pszczołom i ma szerokie zastosowanie w sadach, warzywnikach i ogrodach ozdobnych. Stosuj go zgodnie z zaleceniami i rozsądne planuj zabiegi.