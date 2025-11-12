Kwiaty na cmentarzu - co zrobić, aby długo stały?

Każdy, kto lubi i posiada kwiaty cięte w domu, wie, że mają one ograniczoną trwałość, nawet przy odpowiedniej pielęgnacji. Co więc możesz zrobić, aby kwiaty na grobie w Dzień Wszystkich Świętych cieszyły się swoją żywotnością jak najdłużej? Oto trzy najważniejsze wskazówki dotyczące pielęgnacji kwiatów na Dzień Wszystkich Świętych według ekspertów z kwiaciarni Euroflorist Polska:

1.Kwiaty w gąbce florystycznej lub w wazonie

Jeśli po prostu położysz bukiet na grobie, kwiaty z pewnością nie przetrwają zbyt długo bez dostępu do wody oraz odpowiedniego nawodnienia. Dlatego warto umieścić je w dobrze namoczonej gąbce florystycznej czy też w wazonie. Jeśli z kolei chcesz złożyć wieniec na grobie bliskiej Ci osoby, warto przed złożeniem namoczyć podstawę i końcówki wieńca w wodzie, tak aby nawodnić kwiaty i zapewnić im odrobinę wilgoci. To przedłuży ich żywotność. Użyj specjalnego sprayu antyperspiracyjnego

2. Spraye antyperspiracyjne

Spraye antyperspiracyjne do roślin chronią je przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, pomagając im zatrzymać wodę.

Jeśli nie możesz wrócić na grób bliskiej osoby już po Dniu Wszystkich Świętych i dodatkowo zadbać o kwiaty, te spraye są doskonałym sposobem, tak aby kwiaty i ich liście przetrwały jak najdłużej na grobie.

3. Kwiaty doniczkowe na grób

Jeśli nie możesz zbyt często odwiedzać grobu, dobrym wyborem będą rośliny doniczkowe, zwłaszcza te mało wymagające, całoroczne odmiany oraz karłowe iglaki. Polecane rośliny na groby to chryzantemy, astry (marcinki), wrzosy, begonie i kapusta ozdobna.

Źródło: Euroflorist Polska