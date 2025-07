Latem skupiamy się głównie na pielęgnacji roślin, które mamy w ogródkach i na balkonach. Często nieco zapominamy o tych, które zdobią nasze kwietniki oraz parapety. Tymczasem lipiec to dobry czas na to, by i w domowej zielonej dżungli zrobić nieco porządków.

Rośliny doniczkowe. Tak warto zadbać o nie w lipcu

Mało, kto wie, że latem na roślinach doniczkowych, osiada dużo więcej kurzu i zanieczyszczeń niż podczas innych pór roku. Liście kwiatów takich jak sansewieria, zamiokulkas czy skrzydłokwiat posiadają komórki, które oddychają i dzięki, którym produkowany jest tlen oczyszczający nasze mieszkania.

Gdy się zatkają, rośliny doniczkowe mogą nie rozwijać się prawidłowo. Co więcej mogą pojawiać się na nich szkodniki takie jak przędziorki, wełnowce albo mszyce.

Lipiec to dobry czas, by po prostu umyć wszystkie rośliny doniczkowe, jakie znajdują się w naszych domach i mieszkaniach. Regularne mycie roślin sprawia, że będą rosły i nie dopadną ich szkodniki.

Mycie roślin doniczkowych. Jak często to robić?

Mycie roślin doniczkowych to zabieg, który warto powtarzać przynajmniej trzy razy w roku. Jak to zrobić? Czy wystarczy sama woda? Otóż nie. Produktem, który warto użyć do mycia roślin w doniczkach jest organiczne mydło potasowe. To środek, który nie tylko zbierze kurz z liści, ale ochroni je przed szkodnikami takimi jak mszyce, przędziorki i mączliki. Rośliny doniczkowe umyte mydłem potasowym będą miały też nie tylko czyste, ale i mocne liście. Dzięki temu będą lepiej przyswajać światło słoneczne a to pomoże im zdrowo rosnąć i kwitnąć.

Jak umyć rośliny doniczkowe? Jak pozbyć się szkodników?

Aby dokładnie umyć liście i zabezpieczyć je albo pozbyć się szkodników dobrze jest mniejsze rośliny zanurzyć w roztworze. Większe z kolei należy umyć liść po liściu i spryskać w miejscach trudno dostępnych. Mydło potasowe jest o wiele zdrowsze od chemicznych środków. Łatwo go też użyć.

Wystarczy rozpuścić mydło potasowe w wodzie zgodnie z instrukcjami na opakowaniu. Najczęściej 1-2 łyżki mydła na litr wody. Po wyczyszczeniu i umyciu roślin w tak przygotowanym roztworze należy odczekać kilka godzin i spłukać rośliny czystą wodą, by usunąć martwe owady oraz resztki mydlin.