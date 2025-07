Mszyca na hibiskusie

Mszyca bardzo lubi żerować na hibiskusie. Co roku może pojawiać się na tym pięknie kwitnącym krzewie lub drzewku. Oblepia je wówczas czarnymi robaczkami. Czasami roślina poradzi sobie sama, ale niekiedy potrzebna jest nasza pomoc. Ciekawe sposoby zwalczania znalazłam na grupie "Zielone inspiracje" na FB.

Reklama

Jak zwalczać mszyce na hibiskusie?

Niektórzy ogrodnicy twierdzą, że nie trzeba robić nic z mszycą, która żeruje na hibiskusie. To okres przejściowy i ostatecznie roślina sama poradzi sobie ze szkodnikiem. Na poniższym zdjęciu widać hibiskus, który na wiosnę był oblepiony mszycą. Nie został potraktowany żadnym opryskiem i aktualnie jest cały w pąkach kwiatowych.

Drugim sposobem jest wieszanie żółtych wstążeczek na hibiskusie. To przyciąga biedronki, dla których mszyca jest pożywieniem. Ta metoda jest skuteczna, co potwierdzają nie tylko eksperci, ale i liczni amatorzy. Nie muszą to być wstążeczki. Ważne, aby przy roślinie znalazł się żółty kolor. Może to być płachta, kawałek materiału, folii.

Kolejnym sposobem na mszycę na hibiskusie jest oprysk Mospilanem. Środek rozcieńczamy z wodą zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Oprysk powtarzamy po upływie około 1,5 tygodnia. Wykonujemy go wieczorem po aktywności pszczół i innych owadów zapylających. Wybieramy bezdeszczowy dzień i patrzymy czy następnego dnia również będzie dobra pogoda. Dokładnie pokrywamy opryskiem całą roślinę.