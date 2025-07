Jakie drzewo do małego ogrodu?

Najlepsze jest to, że do małego ogrodu można znaleźć drzewa o różnych pokrojach: kolumnowe (np. brzoza Fastigiata), zwisające (np. morwa czarna pendula), kuliste (np. wiśnia ozdobna, kulista Umbraculifera) czy nieregularne (np. głóg jednoszyjkowy). Należy zastanowić się, jaki efekt chcemy uzyskać. Drzewa zwisające (pendula) nie urosną wiele wzwyż, ale za to będą miały coraz mocniej zwisające gałęzie i zajmą troszkę więcej przestrzeni w ogrodzie. Pod nimi będzie bardzo ciemno. Natomiast drzewa kolumnowe mogą stworzyć estetyczną ścianę czy zasłonić niereprezentacyjną część budynku. Karłowate drzewa o kulistych koronach dodają elegancji, sprawiają, że ogród wydaje się bardzo zadbany.

Reklama

Drzewa liściaste do małego ogrodu - 5 propozycji

Oto 5 pomysłów na efektowne drzewa do niewielkiej przestrzeni ogrodowej:

1. Brzoza brodawkowata (Betula pendula Youngii)

Brzoza płacząca, której wysokość uzależniona jest od miejsca szczepienia. Może dorastać do 3 albo 6 metrów. Tworzy romantyczne krajobrazy. Lubi stanowiska słoneczne i półcień. Można ją przycinać na kształt parasola, najlepiej na początku marca lub w lipcu.

2. Głóg pośredni Paul's Scarlet

Dorasta do 6 m wysokości. Toleruje różnego rodzaju gleby i dobrze rośnie na stanowisku słonecznym. Głóg jest też odporny na brak wody.

3. Magnolia

W zależności od odmiany dorasta do 3, 4, 5, a nawet 10 mtrów. Szukając niskich magnolii, warto pomyśleć o gwiaździstej, Soulange'a, Susan, czy Cleopatra). Magnolia powinna mieć dużo słońca, a równocześnie musi być osłonięta od wiatrów. Wymagania magnolii spełnia żyzna, lekko kwaśna i systematycznie podlewana gleba.

4. Dereń kousa Milky Way

Dereń kousa dorasta do około 5 m wysokości. Preferuje stanowiska słoneczne lub półcień. Ziemia powinna być żyzna i wilgotna, a miejsce posadzenia zaciszne.

5. Wierzba japońska Hakuro Nishiki

Wierzba dorasta do około 3 m wysokości. Lubi stanowiska słoneczne, a glebę żyzną i wilgotną.