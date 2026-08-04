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Czym pryskać rośliny w ogrodzie, aby nie dostać mandatu? [Przewodnik]

Emilia Panufnik redakcja infor.pl
oprac. Emilia Panufnikautorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
dzisiaj, 09:21
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czym pryskać rośliny w ogrodzie przewodnik amatora działkowca
Czym pryskać rośliny w ogrodzie, aby nie dostać mandatu? [Przewodnik]/shutterstock
Jeśli jesteś działkowcem lub ogrodnikiem amatorem, przeczytaj ten przewodnik Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Sprawdź, czym można pryskać rośliny w ogrodzie. Zwróć uwagę na 3 ważne kwestie, aby nie dostać mandatu.

Czym pryskać rośliny?

Wraz z rosnącą liczbą działkowców kwestia odpowiedzialnego stosowania środków ochrony roślin nabiera szczególnej wagi. Nieprawidłowe zastosowanie takich preparatów może prowadzić do poważnych konsekwencji – nie tylko zdrowotnych, ale także prawnych. Dlatego przed zakupem środków na działkę należy pamiętać o trzech ważnych kwestiach:

  1. stosuj środki dla użytkowników nieprofesjonalnych,
  2. sprawdź czy środek na pewno może być zastosowany w danej uprawie,
  3. nie kupuj środków z niepewnych źródeł.

Ważne

Jeżeli jesteś amatorem możesz zakupić i stosować wyłącznie środki przeznaczone dla użytkowników nieprofesjonalnych.

W Polsce do ochrony roślin można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W zależności od wymagań dotyczących kwalifikacji osób stosujących te środki, dzielą się one na dwie grupy:

  • dla użytkowników profesjonalnych – stosujących środki ochrony roślin w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej, posiadających zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin, oraz
  • dla użytkowników nieprofesjonalnych, czyli działkowców i ogrodników amatorów.

Kary za stosowanie środków dla użytkowników profesjonalnych

Stosowanie środków przeznaczonych wyłącznie do użytku profesjonalnego przez osoby bez uprawnień jest zabronione i może skutkować karą. Tylko w tym roku w okresie od stycznia do maja, inspektorzy PIORiN wystawili z tego tytułu ponad 4 000 mandatów.

Czytaj etykiety - dopasuj środek do odpowiedniej rośliny

Zanim zakupisz środek ochrony roślin, koniecznie przeczytaj jego etykietę. Nie każdy preparat może być stosowany na każdej roślinie. Użycie środka w niewłaściwej uprawie może prowadzić do uszkodzenia roślin, a także w przypadku roślin jadalnych do odkładania się pozostałości substancji czynnej w owocach czy liściach. Spożycie takich produktów może być szkodliwe dla zdrowia, zwłaszcza w przypadku dzieci, kobiet w ciąży oraz osób o obniżonej odporności.

Tu bardzo pomocna będzie wyszukiwarka środków ochrony roślin umieszczona na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin---zastosowanie. Użytkownicy mogą wyszukiwać środki według różnych kryteriów, takich jak: nazwa środka, substancja czynna, rodzaj uprawy, organizm szkodliwy, czy typ użytkownika (amatorski/profesjonalny).

Nie kupuj środków z niepewnych źródeł

W ostatnim czasie obserwuje się wzrost ofert sprzedaży nielegalnych środków ochrony roślin na aukcjach internetowych i na grupach w mediach społecznościowych takich jak np. Facebook. Takie środki mogą zawierać nieznane lub zakazane w Unii Europejskiej substancje czynne. Zakup takich preparatów to nie tylko ryzyko dla zdrowia, ale również naruszenie przepisów prawa.

Środki kupuj wyłącznie w sprawdzonych punktach – sklepach ogrodniczych, centrach handlowych lub sklepach internetowych posiadających wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków. Rejestry te można znaleźć na stronach Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Podsumowanie

Stosowanie środków ochrony roślin przez działkowców nie jest zabronione, ale wymaga rozwagi i odpowiedzialności. Źle dobrane lub zastosowane preparaty mogą doprowadzić do zniszczenia roślin lub zatruć ludzi i zwierząt. Dlatego przy stosowaniu środków ochrony roślin zadbaj o swoje zdrowie i bezpieczeństwo bliskich.

Źródło: gov.pl, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

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Źródło dziennik.pl
Tematy: ogrodnictwoopryskidziałkowcyśrodki ochrony roślin
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Emilia Panufnik redakcja infor.pl
oprac. Emilia Panufnik

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

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