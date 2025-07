Lak pachnący – czy ta klasyczna roślina wraca do łask?

Lak pospolity (Erysimum cheiri), nazywany też pachnącym, to roślina z rodziny kapustowatych. Dawniej chętnie sadzony przy dworach i domostwach, przez lata odszedł w zapomnienie. Dziś wraca z rozmachem – wszystko dzięki nowym, barwnym odmianom, które różnią się nie tylko kolorem, ale i wysokością oraz terminem kwitnienia.

Lak pachnący - galeria zdjęć najpiękniejszych odmian

Prosty w uprawie i pełen zalet – dlaczego warto wysiać lak w lipcu?

Lak pospolity to roślina dwuletnia – w pierwszym roku tworzy rozetę liści, a w kolejnym zakwita. Wysiewając go w lipcu, przygotowujesz idealny grunt pod wiosenny spektakl kolorów. Jego zalety to:

Łatwość w uprawie – lak nie ma dużych wymagań glebowych, dobrze rośnie nawet w przeciętnej ziemi ogrodowej.

– lak nie ma dużych wymagań glebowych, dobrze rośnie nawet w przeciętnej ziemi ogrodowej. Świetnie radzi sobie zarówno w słońcu, jak i półcieniu .

. Lak ze względu na swój piękny zapach jest polecany do miejsc wypoczynkowych, przy tarasach i altanach.

jest polecany do miejsc wypoczynkowych, przy tarasach i altanach. Roślina dobrze znosi krótkie okresy suszy.

Ważne: Lak potrzebuje kilku tygodni chłodu, by zakwitnąć, ale nie toleruje silnych mrozów. Na zimę warto go okryć włókniną.

Najciekawsze odmiany laku pospolitego – od subtelnych pasteli po ogniste kolory

W sprzedaży znajduje się coraz więcej odmian Laków o różnych barwach i wysokościach. Oto najciekawsze z nich:

Czerwone – np. ‘Carmine’

– np. ‘Carmine’ Pomarańczowo-czerwone – ‘Apricot Twist’, ‘Orange Scarlet’

– ‘Apricot Twist’, ‘Orange Scarlet’ Żółte – ‘Gold’, ‘Zwerg’, ‘Golden Yellow’

– ‘Gold’, ‘Zwerg’, ‘Golden Yellow’ Białe – ‘White Dame’

– ‘White Dame’ Fioletowo-różowe – ‘Sweet Sorbet’, ‘Bowles Mauve’, ‘Winter Joy’

– ‘Sweet Sorbet’, ‘Bowles Mauve’, ‘Winter Joy’ Brązowo-pomarańczowe – ‘Bronze’

– ‘Bronze’ Wielobarwne i cieniowane – ‘Constant Cheer’, ‘Plant World Lemon’, ‘Winter Orchid’, ‘Winter Sorbet’

Co ciekawe, wiele z nich zmienia odcień w trakcie kwitnienia, dając efekt wielobarwnych, „żyjących” rabat.

Kiedy kwitnie lak pachnący?

W zależności od odmiany:

większość odmian kwitnie od kwietnia do lipca (np. ‘Apricot Twist’, ‘Constant Cheer’),

(np. ‘Apricot Twist’, ‘Constant Cheer’), niektóre zakwitają już w marcu , a nawet w łagodne zimy – w lutym (np. ‘Winter Joy’),

, a nawet w łagodne zimy – w lutym (np. ‘Winter Joy’), wiele z nich powtarza kwitnienie jesienią, szczególnie jeśli usuniemy przekwitłe kwiatostany.

Lak pachnący to coś więcej niż kwiat

To roślina, która łączy prostotę pielęgnacji z efektem WOW – nie tylko dla oka, ale i dla zmysłu węchu. Wysiej go już teraz, w lipcu – a wiosną nie będziesz żałować tej decyzji. Twój ogród zyska dawny romantyzm i różnorodność barw, o jakiej marzą nawet doświadczeni ogrodnicy.