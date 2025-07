Lak pachnący w ogrodzie - tak wygląda w najpiękniejszych odmianach. Zdjęcia

Lak pachnący, czyli Erysimum cheiri, to zapomniana perełka wśród ogrodowych kwiatów. Zachwyca nie tylko intensywnym zapachem, ale też niezwykłą paletą barw– od głębokich czerwieni i pomarańczy, przez złociste żółcie, aż po subtelne fiolety i biele. W naszej galerii znajdziesz najpiękniejsze odmiany laku pospolitego, które z łatwością można wysiać już w lipcu, by cieszyć się ich kwitnieniem przez wiele miesięcy. Zainspiruj się i wprowadź do swojego ogrodu nutę nostalgii i klasycznej elegancji.

