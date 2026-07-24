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Czy przycinać lilie po przekwitnięciu? W którym miejscu ciąć lilie, kiedy kwiaty już opadną? [Zdjęcia]

Felicja Mrzonka
dzisiaj, 07:42
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Czy przycinać lilie po przekwitnięciu? W którym miejscu ciąć lilie, kiedy kwiaty już opadną? [Zdjęcia]/dziennik.pl
Lilie to okazałe rośliny cebulowe. Pięknie pachną i długo stoją w wazonie. Warto mieć je w swoim ogrodzie. Czy ścinać lilie po przekwitnięciu, aby w przyszłym roku zachwycały jeszcze bardziej? W którym miejscu to zrobić? Pokazujemy zdjęcia.

Lilie po przekwitnięciu - przycięcie

Jako rośliny cebulowe lilie powinny być obcinane po przekwitnięciu. Chodzi o to, aby nie zawiązywały nasion, a skupiły się na odżywieniu cebuli przed kolejnym sezonem. W tym celu obcina się całe kwiatostany i zostawia część zieloną, która wykarmi cebulę. W którym miejscu i kiedy obcinać kwiaty lilii?

Lilie - taki kwiatostan można już śmiało przycinać
Lilie - taki kwiatostan można już śmiało przycinać/Emilia Panufnik

Jak obcinać lilie po przekwitnięciu?

Są dwie metody. Jedni obcinają cały kwiatostan lilii dopiero po przekwitnięciu wszystkich znajdujących się na nim kwiatów. Inni nie czekają z cięciem tak długo i wycinają każdy kolejny przekwitły kwiat, a na końcu wycinają cały kwiatostan. Wybór metody zależy od preferencji danej osoby.

Lilie w ogrodzie - miejsce cięcia kwiatostanu
Lilie w ogrodzie - miejsce cięcia kwiatostanu/Emilia Panufnik

W którym miejscu obcinać lilie po przekwitnięciu?

Lilie obcinamy tuż pod kwiatostanem (czerwona linia). Na zdjęciu w czerwonym kole widoczne jest również miejsce obcięcia przekwitłych pojedynczych kwiatów.

Lilie - w którym miejscu ciąć?
Lilie - w którym miejscu ciąć?/Emilia Panufnik

Ważne

Jeśli kochasz zapach lilii, tnij je do wazonu. Pozbądź się przy tym wszystkich liści i obetnij brudzące pręciki. W ten sposób unikniesz zabrudzeń ubrań czy obrusu na stole. To kwiaty bardzo efektowne i długo stojące w wazonie.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: przycinanie roślinlilielilie po przekwitnięciu
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