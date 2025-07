Kiedy ogławiać pomidory?

Ogławianie pomidorów najlepiej wykonać pod koniec lipca lub na początku sierpnia. Najpóźniej powinno się to zrobić do połowy sierpnia, ponieważ roślina potrzebuje jeszcze około miesiąca, by dojrzały wszystkie owoce znajdujące się na pędach.

W uprawach gruntowych termin ten jest wcześniejszy – tu warto kierować się prognozą pogody. Im szybciej dni staną się chłodniejsze i krótsze, tym szybciej pomidory przestaną rosnąć i dojrzewać. W uprawach pod osłonami (tunele foliowe, szklarnie) ogławianie można wykonać nieco później, bo rośliny mają lepsze warunki cieplne i świetlne.

Generalna zasada jest taka, że pomidory należy ogławiać około miesiąc przed planowanymi ostatnimi zbiorami.

Na czym polega ogławianie pomidorów?

Ogławianie to nic innego, jak usunięcie wierzchołków głównego pędu pomidora. Dzięki temu roślina przestaje się rozrastać wzwyż i nie zawiązuje już nowych kwiatów ani gron owoców.

Zabieg ten najlepiej przeprowadzić, gdy pomidor wytworzy około 5–6 gron owoców. Przycinamy wtedy główny pęd 2–3 liście powyżej ostatniego grona. Taki zabieg zatrzymuje wzrost i kieruje całą energię rośliny na dojrzewanie już istniejących owoców.

Co daje ogławianie pomidorów?