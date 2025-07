Podtopienia w Polsce 9 lipca 2025. Gdzie dzisiaj pada najmocniej?

Zaktualizowano 9 lipca: Na podstawie aktualnej mapy radarowej, największe opady koncentrują się nad południową i centralną Polską – szczególnie nad województwami: małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, lubelskim oraz coraz bardziej mazowieckim (z centrum nad Warszawą).

Na północnym zachodzie Polski (Pomorze, Kujawy, Wielkopolska, Lubuskie) opady są zdecydowanie słabsze lub wręcz nieobecne.

Burze w Polsce dzisiaj – które województwa zagrożone?

Największe zagrożenie występuje obecnie w południowo-wschodniej części Polski – na terenie województw:

podkarpackiego – możliwe gwałtowne wezbrania rzek w rejonach górskich,

– możliwe gwałtowne wezbrania rzek w rejonach górskich, lubelskiego – intensywne, długotrwałe opady,

– intensywne, długotrwałe opady, małopolskiego – lokalne burze i nawalne deszcze,

– lokalne burze i nawalne deszcze, mazowieckiego i łódzkiego – ryzyko miejskich podtopień, m.in. w Warszawie i Łodzi.

Od 9 lipca 2025 ulewy w Polsce – możliwe podtopienia i paraliż komunikacyjny

To efekt tzw. niżu genueńskiego, który niesie do Polski wilgoć znad Morza Śródziemnego. Ulewy będą mieć charakter ciągły – na południu kraju może spaść nawet 100 mm deszczu w dobę, a miejscami do 200-300 mm (szczególnie w rejonach górskich Dolnego Śląska, Opolszczyzny, Śląska, Małopolski i Podkarpacia).

Czy możliwe są podtopienia i powodzie błyskawiczne?

Tak. Szczególnie zagrożone są:

tereny górzyste i podgórskie,

zurbanizowane części miast – np. osiedla zabetonowane, gdzie woda nie ma gdzie odpływać,

parkingi podziemne, piwnice i nisko położone domy.

W Warszawie, Krakowie, Katowicach i Łodzi może dojść do paraliżu komunikacyjnego jeszcze w środę i czwartek (9–10 lipca).

Zadbaj o ogród przed nawałnicą – co możesz zrobić?

Zabezpiecz teren ogrodu – schowaj lekkie meble, donice i narzędzia ogrodowe.

– schowaj lekkie meble, donice i narzędzia ogrodowe. Zadbaj o odpływ wody – oczyść rynny, kratki ściekowe i rowy melioracyjne.

– oczyść rynny, kratki ściekowe i rowy melioracyjne. Przenieś rośliny wrażliwe na deszcz – jeśli to możliwe, zabezpiecz rabaty folią lub włókniną.

– jeśli to możliwe, zabezpiecz rabaty folią lub włókniną. Podnieś doniczki i skrzynie kwiatowe – unikniesz przelania korzeni.

– unikniesz przelania korzeni. Sprawdź stan drzew i gałęzi – osłabione mogą się złamać pod naporem wiatru i deszczu.

Czy zachód Polski też odczuje skutki pogody?

Tereny zachodnie – m.in. Lubuskie, zachodnia część Wielkopolski czy Pomorza – będą raczej oszczędzone. Tam sumy opadów nie powinny przekroczyć 5-10 mm i będą cennym uzupełnieniem po fali suszy.

Co dalej z pogodą?

Układ niżowy będzie przemieszczać się przez Polskę od wtorku do piątku (8–11 lipca). Warto na bieżąco śledzić komunikaty IMGW, ostrzeżenia lokalnych władz i służb oraz unikać dezinformacji w mediach społecznościowych.