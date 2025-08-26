Najpiękniejsze gatunki pysznogłówki – które wybrać do ogrodu?
Choć rodzina pysznogłówek jest dość duża, w ogrodach najczęściej spotkamy:
- Pysznogłówkę dwoistą (Monarda didyma) – dorasta nawet do 120 cm, tworzy barwne, kuliste kwiatostany i pięknie rozrasta się przez rozłogi.
- Pysznogłówkę ogrodową (Monarda x hybrida) – mieszańce o intensywnych barwach, różnej wysokości i pokroju.
Warto sięgnąć po konkretne odmiany, które zachwycają nie tylko kolorami, ale też odpornością i długością kwitnienia:
- Czerwień i karmin - ‘Cambridge Scarlet’, ‘Panorama Red Shades’
- Róż i jasny róż - ‘Croftway Pink’, ‘Beauty of Cobham’, ‘Pink Supreme’, ‘Pink Lace’
- Fiolet - ‘Scorpion’, ‘Blaustrumpf’, ‘Bee Free’
- Biel - ‘Schneewittchen’
- Miniatury - ‘Fireball’, ‘Pink Supreme’ – idealne na balkon i do donic
Jak dbać o pysznogłówki, żeby kwitły do jesieni?
Pysznogłówki nie są trudne w uprawie, ale mają kilka wymagań, które warto spełnić, żeby zachwycały kwiatami od czerwca aż do października:
- Stanowisko - najlepiej słoneczne.
- Gleba - żyzna, próchnicza, wilgotna, lekko kwaśna,
- Podlewanie: regularne w czasie suszy – źle znoszą przesuszenie,
- Ściółkowanie - kompostem – chroni przed wysychaniem i dodaje składników odżywczych,
- Przycinanie przekwitłych kwiatów - pozwala roślinie powtórzyć kwitnienie jesienią
Czy pysznogłówki zimują w gruncie?
Tak! Pysznogłówki doskonale znoszą zimy w naszym klimacie i nie wymagają dodatkowego okrycia. To ich ogromna zaleta – nie trzeba się nimi specjalnie opiekować zimą, żeby znów wyrosły wiosną.
Jak i kiedy odmładzać pysznogłówki?
Choć pysznogłówki to kwiaty bujne i ekspansywne, zaliczają się do bylin krótkowiecznych. Dlatego co 3-4 lata warto je odmłodzić przez podział kęp – najlepiej wczesną wiosną. Dzięki temu zyskamy nowe rośliny i zapewnimy im dłuższe życie.
Gdzie sadzić pysznogłówki, żeby stworzyć efekt wow?
To rośliny, które potrafią zmienić wygląd ogrodu, zwłaszcza w sierpniu, kiedy wiele kwiatów kończy swoje kwitnienie. Warto sadzić je:
- Na rabatach bylinowych – pięknie wyglądają z rudbekiami, liatrami, przetacznikami, jeżówkami i trawami ozdobnymi.
- W grupach pysznogłówek jednogatunkowych – tworzą efektowne, kolorowe plamy w ogrodzie.
