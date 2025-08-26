Najpiękniejsze gatunki pysznogłówki – które wybrać do ogrodu?

Choć rodzina pysznogłówek jest dość duża, w ogrodach najczęściej spotkamy:

Reklama
  • Pysznogłówkę dwoistą (Monarda didyma) – dorasta nawet do 120 cm, tworzy barwne, kuliste kwiatostany i pięknie rozrasta się przez rozłogi.
  • Pysznogłówkę ogrodową (Monarda x hybrida) – mieszańce o intensywnych barwach, różnej wysokości i pokroju.
Pysznogłówka Pysznogłówka / Shutterstock

Warto sięgnąć po konkretne odmiany, które zachwycają nie tylko kolorami, ale też odpornością i długością kwitnienia:

  • Czerwień i karmin - ‘Cambridge Scarlet’, ‘Panorama Red Shades’
  • Róż i jasny róż - ‘Croftway Pink’, ‘Beauty of Cobham’, ‘Pink Supreme’, ‘Pink Lace’
  • Fiolet - ‘Scorpion’, ‘Blaustrumpf’, ‘Bee Free’
  • Biel - ‘Schneewittchen’
  • Miniatury - ‘Fireball’, ‘Pink Supreme’ – idealne na balkon i do donic
pysznogłówka to roślina na komary Pysznogłówka to roślina, która odstrasza komary / Shutterstock

Jak dbać o pysznogłówki, żeby kwitły do jesieni?

Pysznogłówki nie są trudne w uprawie, ale mają kilka wymagań, które warto spełnić, żeby zachwycały kwiatami od czerwca aż do października:

  • Stanowisko - najlepiej słoneczne.
  • Gleba - żyzna, próchnicza, wilgotna, lekko kwaśna,
  • Podlewanie: regularne w czasie suszy – źle znoszą przesuszenie,
  • Ściółkowanie - kompostem – chroni przed wysychaniem i dodaje składników odżywczych,
  • Przycinanie przekwitłych kwiatów - pozwala roślinie powtórzyć kwitnienie jesienią

Czy pysznogłówki zimują w gruncie?

Tak! Pysznogłówki doskonale znoszą zimy w naszym klimacie i nie wymagają dodatkowego okrycia. To ich ogromna zaleta – nie trzeba się nimi specjalnie opiekować zimą, żeby znów wyrosły wiosną.

Długo kwitnące byliny wieloletnie zimujące w gruncie Pysznogłówka to długo kwitnąca bylina zimująca w gruncie / Shutterstock

Jak i kiedy odmładzać pysznogłówki?

Choć pysznogłówki to kwiaty bujne i ekspansywne, zaliczają się do bylin krótkowiecznych. Dlatego co 3-4 lata warto je odmłodzić przez podział kęp – najlepiej wczesną wiosną. Dzięki temu zyskamy nowe rośliny i zapewnimy im dłuższe życie.

Gdzie sadzić pysznogłówki, żeby stworzyć efekt wow?

To rośliny, które potrafią zmienić wygląd ogrodu, zwłaszcza w sierpniu, kiedy wiele kwiatów kończy swoje kwitnienie. Warto sadzić je:

  • Na rabatach bylinowych – pięknie wyglądają z rudbekiami, liatrami, przetacznikami, jeżówkami i trawami ozdobnymi.
  • W grupach pysznogłówek jednogatunkowych – tworzą efektowne, kolorowe plamy w ogrodzie.