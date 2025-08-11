Oleander w polskich ogrodach

Polskie ogrody ewoluują. Jedni stawiają na naturalne przestrzenie wpisujące się w otaczający krajobraz, np. ogrody leśne. Inni konstruują nowoczesne miejsca wokół domu z wydzielonymi strefami rekreacyjnymi, reprezentacyjnymi i warzywnymi. Część osób stawia na roślinność typową dla danego regionu, ale coraz więcej z nas wprowadza nieco egzotyki. Szczególnie po powrocie z wakacji we Włoszech czy innych krajów Morza Śródziemnego nabieramy chęci do posadzenia oleandrów we własnym ogrodzie. Rosną na balkonach, tarasach, w oranżeriach i w ogrodach. Najczęściej jednak stoją one w dużych donicach i to nie bez przyczyny.

Czy oleander może zimować w ogrodzie?

Oleander jest częściowo mrozoodporny, co oznacza, że w naszych warunkach klimatycznych może zimą przymarzać. Stąd najlepiej uprawiać go w dużej donicy, którą można schować na zimę. Najlepiej jeśli posiada otwory odprowadzające nadmiar wody. Oleander nie może stać stale w wodzie.

Kiedy schować oleander na zimę?

Roślinę najlepiej wynieść do pomieszczenia w połowie listopada, kiedy zaczynają się przymrozki. Ziemia w donicy powinna być prawie sucha. Duża wilgotność przy przeniesieniu do cieplejszego miejsca sprzyja bowiem gniciu korzeni. Najlepiej zostawić roślinę na zimę w temperaturze do około 8 stopni na plusie. Należy zapewnić jej dostęp do światła i minimalne podlewanie. Jeśli pomieszczenie będzie cieplejsze, wówczas zaczynamy więcej podlewać. Pamiętajmy jednak, że nie jest to sezon i w każdym przypadku nawadnianie powinno być oszczędne.