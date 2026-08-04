Dziennik.pl logo

W sierpniu ogławiamy pomidory, papryki i dynie. Jak to zrobić prawidłowo?

Felicja Mrzonka
dzisiaj, 09:49
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
ogławianie pomidorów w sierpniu
W sierpniu ogławiamy pomidory, papryki i dynie. Jak to zrobić prawidłowo?/dziennik.pl
Do około 20 sierpnia ogławiamy pomidory, papryki i dynie. Co to w praktyce oznacza? Usuwamy stożki wzrostu roślin, by nie traciły energii na wypuszczanie kolejnych liści i skupiły ją na owocach. Jak zrobić to poprawnie?

Ogławiamy pomidory, papryki i dynie

O co chodzi z tym ogławianiem? To wycięcie tzw. stożka wzrostu czyli czubka głównego pędu. Zabieg ten ma na celu zahamowanie dalszego wzrostu rośliny. W ten sposób pobierane z gleby substancje odżywcze trafiają w większej ilości do wytworzonych już lub zawiązujących się owoców. Należy pozbywać się również niepotrzebnych pędów bocznych, a także łodyg wyrastających z ziemi tuż przy pędzie głównym. Ich wzrost osłabia proces wykarmiania owoców.

W którym miejscu ogławiamy pomidory, dynie i papryki? Najlepiej zrobić to tuż nad drugim liściem rosnącym za ostatnim owocem, kwiatem lub gronem kwiatowym/owocowym. Pamiętajmy, by nie ogławiać pomidorów nisko rosnących.

Ważne

Ogławianie roślin wykonujemy w bezdeszczowy dzień. Najlepiej jeśli kolejnego dnia również nie będzie padać.

Ogławianie dyni w sierpniu. Ogławiamy też pomidory wysoko rosnące i papryki.
Ogławianie dyni w sierpniu. Ogławiamy też pomidory wysoko rosnące i papryki./Emilia Panufnik

Do kiedy ogławiamy pomidory, papryki i dynie?

Do kiedy należy ogławiać pomidory, papryki i dynie? Eksperci wskazują na datę około 20 sierpnia. Chodzi o to, aby roślina przed nastaniem jesieni zdążyła wykarmić owoce zamiast tracić energię na tworzenie kolejnych zielonych części.

Zobacz również
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: pomidorypaprykakalendarz ogrodnikasierpień
Powiązane
Dynia w occie to prawdziwy przysmak
Dynia w occie od siostry Anastazji. Przepyszne pikle w kolorze słońca
Kiedy ogławiać pomidory? Co daje ogławianie pomidorów?
Jak dbać o pomidory w lipcu?
Połóż ten owoc obok pomidorów, a dojrzeją w mgnieniu oka
Ten owoc sprawi, że pomidory dojrzeją znacznie szybciej
Felicja Mrzonka
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKiedy przycinać liście piwonii? Po sezonie warto podsypać peonie nawozem »
Zobacz
|
Jackowski
Nowa wizja jasnowidza Jackowskiego. Szczupły człowiek w okularach prezydentem?
Young,Caucasian,Woman,Sitting,On,The,Floor,Isolated,On,White
QUIZ z wiedzy. Trochę geografii, odrobina kultury, szczypta nauki. Kto odpowie na dwa pytania z historii?
Quiz z polskich seriali
Quiz. Dopasuj postać do polskiego serialu. 25/25 dla wytrawnych telewidzów
Seniorzy mają czas do 25 sierpnia. Za karę mniejsza emerytura
Seniorzy mają czas do 25 sierpnia. Za karę mniejsza emerytura
Rosyjska rakieta
Dlaczego rosyjska rakieta nie została zestrzelona? Wiceszef MSWiA odpowiada
Quiz z wiedzy o PRL. 9 pytanie tylko dla znawców epoki. Nieliczni zdobędą 15/20
Quiz z wiedzy o PRL. 9 pytanie tylko dla znawców epoki. Nieliczni zdobędą 15/20
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj