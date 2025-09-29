Kiedy ścinać liście piwonii na zimę?

O ile kwiaty piwonii najlepiej ścinać zaraz po przekwitnięciu, czyli zwykle w czerwcu – to ze ścięciem całych pędów i liści nie warto się śpieszyć. Krzew powinien zostać nienaruszony aż do momentu, gdy roślina sama zacznie pokazywać oznaki zamierania. Dzięki temu piwonia zdąży zgromadzić zapasy energii w korzeniach i dobrze przygotuje się do zimy.

Reklama

Dlaczego warto ścinać kwiaty piwonii, a liście pozostawić?

Obcinanie kwiatów piwonii zaraz po przekwitnięciu zapobiega zawiązywaniu nasion, które osłabiają roślinę. Ścinając przekwitłe kwiatostany kierujemy całą energię rośliny na rozrost korzeni i przygotowanie pąków na kolejny sezon. Natomiast liście piwonii nadal fotosyntetyzują, czyli odżywiają roślinę i wspomagają rozwój korzeni oraz przyszłych pąków. Wczesne usunięcie liści może skutkować słabszym kwitnieniem w przyszłym roku. Podsumowując, liście piwonii powinny pozostać na miejscu aż do późnej jesieni.

Kiedy ścinamy liście piwonii?

Reklama

Liście piwonii ścinamy dopiero jesienią, gdy naturalnie zaczynają zasychać – zwykle w październiku. Dopiero wtedy można je ściąć tuż przy ziemi, aby ograniczyć ryzyko chorób grzybowych i przygotować stanowisko do zimy.

Jak przycinać piwonie – krok po kroku

Przycinanie kwiatów po kwitnieniu w czerwcu - ostrym sekatorem ścinamy same kwiatostany, zostawiając resztę łodygi z liśćmi. Cięcie wykonujemy tuż nad pierwszym dobrze rozwiniętym liściem.

- ostrym sekatorem ścinamy same kwiatostany, zostawiając resztę łodygi z liśćmi. Cięcie wykonujemy tuż nad pierwszym dobrze rozwiniętym liściem. Usuwanie liści jesienią - gdy liście zaczną żółknąć i zamierać, ścinamy całą roślinę tuż przy ziemi. Usuwamy też resztki z rabaty – zapobiega to zimowaniu patogenów.

- gdy liście zaczną żółknąć i zamierać, ścinamy całą roślinę tuż przy ziemi. Usuwamy też resztki z rabaty – zapobiega to zimowaniu patogenów. Nie przycinamy piwonii bylinowej na wiosnę! Wiosną nowe pędy wyrastają z bulw korzeniowych. Wystarczy usunąć jedynie stare, zaschnięte resztki, jeśli nie zostały usunięte jesienią.

Czy przycina się piwonię drzewiastą?

Tak, ale inaczej niż piwonię bylinową. Piwonia drzewiasta ma zdrewniałe pędy, które zimują nad ziemią. Jak ją przycinać?