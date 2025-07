Długo kwitnące byliny wieloletnie zimujące w gruncie - zdjęcia

Szukasz kwiatów do ogrodu, które będą ozdobą ogrodu przez całe lato? Zobacz naszą galerię długo kwitnących bylin wieloletnich, które zimują w gruncie i nie wymagają wykopywania. Te kwiaty nie tylko długo cieszą oczy kolorami, ale też świetnie radzą sobie z polską zimą – wystarczy raz je posadzić, by co roku odwdzięczały się pięknym kwitnieniem. Przejrzyj inspirujące zdjęcia, poznaj sprawdzone gatunki, zobacz jak mogą wyglądać rabaty i wybierz te kwiaty, które najlepiej uzupełnią twój ogród. Każda z tych roślin to pewniak na to, że rabata odrodzi się każdego roku i zachwyci kolorami od wiosny, przez lato, aż do późnej jesieni.

