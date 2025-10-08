Skrzydłokwiat a woda – czego potrzebuje ta roślina?
Skrzydłokwiat lubi wilgotną ziemię, ale nie znosi nadmiaru wody. Podłoże powinno być stale lekko wilgotne, a jednocześnie przepuszczalne. Zbyt obfite podlewanie prowadzi do gnicia korzeni, a przesuszenie do więdnięcia liści.
Kiedy wiadomo, że skrzydłokwiat koniecznie potrzebuje podlania? Jego liście zaczynają opadać i wiotczeć. Wystarczy jednak podlać roślinę, by szybko odzyskała dawny wygląd.
Uwaga: doniczka zawsze musi mieć otwory odpływowe. Skrzydłokwiat nie może „stać w wodzie”.
Kiedy podlewać skrzydłokwiat?
Najlepszym sposobem jest prosty „test palca”. Wystarczy włożyć palec do ziemi na 2–3 cm:
- jeśli ziemia jest wilgotna – odczekaj z podlewaniem,
- jeśli sucha – czas podlać roślinę.
Pamiętaj, że skrzydłokwiat lepiej zniesie chwilowe przesuszenie niż zalanie.
Jaką wodą podlewać skrzydłokwiat?
Nie każda woda będzie dobra. Skrzydłokwiat źle reaguje na twardą i zimną wodę prosto z kranu.
Najlepiej sprawdzi się:
- woda przefiltrowana – bez chloru i z niewielką ilością minerałów,
- odstana woda z kranu – zostawiona na 24–48 godzin,
- przegotowana woda – po ostudzeniu,
- deszczówka – miękka, naturalnie wzbogacona w minerały,
- woda destylowana – również nadaje się do podlewania.
Jak prawidłowo podlewać skrzydłokwiat?
Jeżeli podlewamy rośliną od góry najlepiej umieść doniczkę w zlewie lub misce i powoli wlewać wodę na całą powierzchnię ziemi. Gdy woda zacznie wypływać z otworów odpływowych, oznacza to, że podłoże jest dobrze nawodnione. Czekamy chwilę i odstawiamy doniczkę na podstawkę.
Jeśli ziemia jest mocno przesuszona i woda „przelatuje” przez doniczkę, zastosuj podlewanie od dołu, przez podsiąkanie. Wstawiamy doniczkę do miski z wodą i czekamy około 30 minut, aż podłoże wchłonie wilgoć. Następnie odsączamy nadmiar i odstawiamy roślinę.
Czego nie lubi skrzydłokwiat?
Aby Twój skrzydłokwiat długo cieszył oko, pamiętaj, czego należy unikać:
- zbyt nasłonecznionych lub ciemnych miejsc,
- nadmiaru wody i braku odpływu w doniczce,
- zimnej i twardej wody,
- zbyt intensywnego nawożenia.
