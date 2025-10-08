Skrzydłokwiat a woda – czego potrzebuje ta roślina?

Skrzydłokwiat lubi wilgotną ziemię, ale nie znosi nadmiaru wody. Podłoże powinno być stale lekko wilgotne, a jednocześnie przepuszczalne. Zbyt obfite podlewanie prowadzi do gnicia korzeni, a przesuszenie do więdnięcia liści.

Reklama

Kiedy wiadomo, że skrzydłokwiat koniecznie potrzebuje podlania? Jego liście zaczynają opadać i wiotczeć. Wystarczy jednak podlać roślinę, by szybko odzyskała dawny wygląd.

Uwaga: doniczka zawsze musi mieć otwory odpływowe. Skrzydłokwiat nie może „stać w wodzie”.

Kiedy podlewać skrzydłokwiat?

Najlepszym sposobem jest prosty „test palca”. Wystarczy włożyć palec do ziemi na 2–3 cm:

jeśli ziemia jest wilgotna – odczekaj z podlewaniem,

jeśli sucha – czas podlać roślinę.

Pamiętaj, że skrzydłokwiat lepiej zniesie chwilowe przesuszenie niż zalanie.

Jaką wodą podlewać skrzydłokwiat?

Nie każda woda będzie dobra. Skrzydłokwiat źle reaguje na twardą i zimną wodę prosto z kranu.

Najlepiej sprawdzi się:

woda przefiltrowana – bez chloru i z niewielką ilością minerałów,

odstana woda z kranu – zostawiona na 24–48 godzin,

przegotowana woda – po ostudzeniu,

deszczówka – miękka, naturalnie wzbogacona w minerały,

woda destylowana – również nadaje się do podlewania.

Jak prawidłowo podlewać skrzydłokwiat?

Jeżeli podlewamy rośliną od góry najlepiej umieść doniczkę w zlewie lub misce i powoli wlewać wodę na całą powierzchnię ziemi. Gdy woda zacznie wypływać z otworów odpływowych, oznacza to, że podłoże jest dobrze nawodnione. Czekamy chwilę i odstawiamy doniczkę na podstawkę.

Jeśli ziemia jest mocno przesuszona i woda „przelatuje” przez doniczkę, zastosuj podlewanie od dołu, przez podsiąkanie. Wstawiamy doniczkę do miski z wodą i czekamy około 30 minut, aż podłoże wchłonie wilgoć. Następnie odsączamy nadmiar i odstawiamy roślinę.

Czego nie lubi skrzydłokwiat?

Aby Twój skrzydłokwiat długo cieszył oko, pamiętaj, czego należy unikać: