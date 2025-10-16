Jakie hortensje najlepiej rozmnażać z patyków?
Najlepiej ukorzeniają się hortensje krzewiaste (nazywane też drzewiastymi) i hortensje bukietowe. Warto jednak pamiętać, że nie każda odmiana korzeni się równie dobrze.
Przykładowo hortensja ‘Annabelle’ daje świetne rezultaty – zazwyczaj prawie wszystkie patyki się przyjmują. W przypadku niektórych innych odmian sukces może być mniejszy, ale nadal warto spróbować, zwłaszcza jeśli masz w ogrodzie silny, dorodny krzew.
Jak przygotować sadzonki jesienią krok po kroku
- Wybierz zdrowe pędy – proste, dobrze zdrewniałe, mniej więcej grubości ołówka.
- Odetnij przekwitnięte kwiatostany, a łodygi podziel na kawałki długości ok. 20 cm.
- Każdy kawałek powinien mieć 2–3 pąki.
- Jeśli odcinki są krótsze, lepiej, by były trzy oczka. Przy dłuższych pędach wystarczą dwa.
- Przytnij patyk prosto 2–3 cm poniżej dolnego pąka, a górą – pod lekkim skosem nad ostatnim oczkiem.
Jak przechować sadzonki hortensji przez zimę
Jesienią nie wsadzamy sadzonek od razu do ziemi. Zamiast tego:
- Wkładamy sztobry w donicę lub skrzynkę wypełnioną czystym, wilgotnym piaskiem,
- Wkładamy je jeden po drugim tak, aby były całkowicie przykryte piaskiem,
- Wkopujemy donicę w ziemię w osłoniętym miejscu w ogrodzie,
- Całość przykrywamy warstwą liści lub torfu (ok. 10 cm) – to naturalna ochrona przed mrozem,
- Piasek nie powinien wysychać całkowicie, nie może też być bardzo mokro.
Ważne: na tym etapie nie stosujemy ukorzeniacza – sadzonki pobrane jesienią ruszą z korzeniem dopiero wiosną.
Jak postępować z sadzonkami wiosną?
Wiosną, gdy ziemia się ogrzeje i minie ryzyko przymrozków, zazwyczaj końcówka marca:
- wyjmujemy sadzonki z piasku, mogą mieć już małe korzonki,
- dolną część sadzonki można dodatkowo zanurzyć w ukorzeniaczu, by przyspieszyć wzrost korzeni,
- sadzonki sadzimy do doniczek z lekką, próchniczną ziemią wymieszaną z piaskiem,
- doniczki ustawiamy w jasnym, ale osłoniętym miejscu i regularnie podlewamy.
Latem, gdy sadzonki się wzmocnią, przesadzamy je na miejsce stałe – najlepiej w sierpniu.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję