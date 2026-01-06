Kiedy można dostać karę za wycięcie drzewa?

Nie wystarczy po prostu ściąć drzewo czy krzew, bo rośnie na naszej działce. W wielu sytuacjach potrzebne jest zezwolenie lub zgłoszenie, w zależności od obwodu pnia drzewa. Jeśli usunięcie drzewa odbyło się bez wymaganej zgody, grozi kara administracyjna.

Kary dotyczą nie tylko wycinki, ale także:

zniszczenia drzewa lub krzewu,

uszkodzenia gałęzi lub korony w trakcie prac,

usunięcia rośliny pomimo sprzeciwu urzędu,

usunięcia drzewa bez wcześniejszego zgłoszenia.

Szczegółowe informacje o tym, które drzewa można wycinać bez zezwolenia, a na jakie zezwolenie nie jest potrzebne, znajdziesz w poniższym artykule.

Do kiedy można wycinać drzewa na własnej posesji?

Planując wycinkę drzew w 2025 roku, należy uwzględnić okres lęgowy ptaków, który trwa od 1 marca do 15 października. W tym czasie zaleca się unikania usuwania drzew, aby nie zakłócać procesu rozrodu ptaków. W tym czasie obowiązują też liczne ograniczenia i formalności związane z ochroną przyrody. Jeśli ich nie dopełnimy możemy zostać ukarani. Optymalnym terminem na przeprowadzenie wycinki drzew jest zatem okres od 16 października do końca lutego.

Ile wynosi kara za wycinkę drzew bez pozwolenia?

Wysokość kary to dwukrotność opłaty, jaką należałoby ponieść przy legalnym usunięciu drzewa. Jeżeli dany gatunek zwolniony jest z obowiązku uiszczenia opłaty, urząd sam wyliczy jego hipotetyczną wartość.

Kara musi zostać uregulowana w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji administracyjnej. Brak płatności oznacza naliczanie odsetek. Warto też pamiętać, że kara przedawnia się dopiero po 5 latach – licząc od końca roku, w którym minął termin zapłaty.

Kto nakłada karę za nielegalną wycinkę?

Decyzję o nałożeniu kary wydaje odpowiedni organ administracyjny:

wójt, burmistrz lub prezydent miasta – w standardowych przypadkach,

– w standardowych przypadkach, starosta – gdy wycinka dotyczy nieruchomości należącej do gminy,

– gdy wycinka dotyczy nieruchomości należącej do gminy, marszałek województwa – w odniesieniu do nieruchomości miast na prawach powiatu.

Jak wyliczyć karę za usunięcie drzewa bez zezwolenia?

Aby obliczyć wysokość kary, trzeba sprawdzić stawki opłat obowiązujące w danym roku. Są one publikowane w obwieszczeniu Ministra Środowiska.

Opłaty różnią się w zależności od:

gatunku drzewa (podział na 5 grup, poniżej tabela),

(podział na 5 grup, poniżej tabela), obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm – do 100 cm lub powyżej 101 cm. Jeżeli jest kilka pni to obwód najgrubszego pnia plus połowę obwodów pozostałych.

– do 100 cm lub powyżej 101 cm. Jeżeli jest kilka pni to obwód najgrubszego pnia plus połowę obwodów pozostałych. Kara to zawsze podwójna wartość takiej opłaty.

Poniżej tabela, która jest niezbędna do wyliczenia kary. Obwód pnia i mnoży się razy stawkę z rozporządzenia Ministra Środowiska i to wszystko jeszcze razy dwa.

Przykład: Dla brzozy, która należy do drugiej grupy stawek opłat, za każdy centymetr obwodu pnia do 100 cm nalicza się 25 zł, a powyżej 100 cm – 30 zł. Kara stanowi dwukrotność tej opłaty. Przykładowo, za nielegalne usunięcie brzozy o obwodzie 80 cm kara wyniesie 4000 zł (2 x 80 cm x 25 zł). Jak widzimy w poniższej tabeli, dla brzozy stawka wynosi 25 złotych, jeśli obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm. Za wycięcie dębu, który należy do 3 grupy stawek, o obwodzie pnia powyżej 110 cm zapłacilibyśmy 15 400 zł kary (2 x 110 x 70 zł).