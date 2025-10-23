Wielu właścicieli ogrodów wciąż żyje w przekonaniu, że spalanie liści na własnej posesji jest dozwolone i bezpieczne. Tymczasem zgodnie z obowiązującym prawem, takie działanie może być traktowane jako wykroczenie. Przepisy jasno określają, kiedy i w jaki sposób można pozbywać się odpadów roślinnych, a ich nieprzestrzeganie grozi mandatem. Wyjaśniamy, co dokładnie mówią regulacje dotyczące spalania pozostałości po pracach ogrodowych i jakie są legalne alternatywy dla tej praktyki.

Palenie liści a selektywne zbieranie odpadów

Zasady dotyczące spalania liści mogą się różnić w zależności od miejscowości, ponieważ to gminy ustalają szczegółowe przepisy w tym zakresie. W wielu z nich obowiązują lokalne regulaminy określające, jak należy postępować z odpadami zielonymi. Warto jednak podkreślić, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w miejscach, gdzie prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych, spalanie resztek roślinnych jest zabronione. Oznacza to, że mieszkańcy mają obowiązek segregować odpady, w tym również liście, zamiast je spalać.

Reklama

Spalanie liści – co stanowi Kodeks cywilny?

Reklama

Zgodnie z art. 144 Kodeksu cywilnego, właściciel nieruchomości ma obowiązek unikać działań, które mogłyby w nadmierny sposób utrudniać korzystanie z sąsiednich posesji. Oznacza to, że nie wolno podejmować czynności przekraczających tzw. przeciętną miarę wynikającą z charakteru terenu i miejscowych warunków. Spalanie liści może prowadzić do wydzielania gęstego dymu i nieprzyjemnego zapachu, co stanowi tzw. immisję – czyli uciążliwe oddziaływanie na sąsiednie nieruchomości. Takie działania mogą być uznane za naruszenie prawa, nawet jeśli lokalne przepisy nie zawierają jednoznacznego zakazu.

Spalanie liści na działkach ROD

Kwestie związane z usuwaniem odpadów roślinnych na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych są jasno określone w obowiązującym regulaminie. Dokument opracowany przez Polski Związek Działkowców wyraźnie zabrania spalania jakichkolwiek resztek roślinnych, w tym liści. Przepisy te mają na celu nie tylko ochronę środowiska naturalnego, ale także zapewnienie komfortu wszystkim użytkownikom ogrodów, dla których dym i nieprzyjemne zapachy mogłyby stanowić poważną uciążliwość.

Jaka jest kara za wypalanie liści?

Samowolne spalanie odpadów roślinnych, takich jak liście, na własnej posesji lub działce może skończyć się dotkliwymi sankcjami finansowymi. Zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach, wszelkie przetwarzanie odpadów poza miejscami do tego przeznaczonymi, w tym również ich spalanie, jest zabronione. Osoby łamiące te przepisy muszą liczyć się z mandatem w wysokości do 500 zł, a w przypadku poważniejszych wykroczeń – nawet z grzywną sięgającą 5 tysięcy złotych. W praktyce straż miejska lub gminna najczęściej nakłada mandat w wysokości 500 zł, choć w niektórych sytuacjach może skończyć się jedynie na pouczeniu.

Co zrobić z opadłymi liśćmi?

Co zatem robić z opadłymi liśćmi, jeżeli nie można ich palić? Najprostszym rozwiązaniem jest kompostowanie – liście, szczególnie te z drzew liściastych, doskonale nadają się na kompost, ponieważ wzbogacają go w mikroelementy i poprawiają strukturę gleby. Wystarczy je rozdrobnić i wymieszać z innymi resztkami organicznymi, np. skoszoną trawą czy warzywnymi obierkami, aby uzyskać wartościowy nawóz naturalny. Liście można również wykorzystać do ściółkowania rabat, krzewów czy drzew – tworzą wtedy warstwę ochronną, która zabezpiecza glebę przed mrozem, utratą wilgoci i chwastami. W przypadku gatunków, których liście rozkładają się wolniej (np. dąb, orzech włoski), warto je rozdrobnić kosiarką lub rozdrabniarką, by przyspieszyć proces rozkładu. Jeśli nie mamy możliwości ich zagospodarowania na miejscu, można je oddać w ramach gminnej zbiórki odpadów zielonych – w wielu miejscowościach organizowane są regularne odbiory liści i gałęzi.

Podstawa prawna: