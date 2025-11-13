Po co bielić drzewa owocowe?

W okresie jesienno-zimowym pnie drzew narażone są na duże wahania temperatury. W dzień, podczas słonecznej pogody, kora mocno się nagrzewa, a nocą, kiedy temperatura spada, gwałtownie się ochładza. Takie różnice powodują pękanie kory i uszkodzenia tkanek drzewa, przez co łatwiej wnikają choroby i grzyby.

Reklama

Bielenie chroni przed tym zjawiskiem. Pokrycie pnia mlekiem wapiennym odbija promienie słoneczne, zapobiegając przegrzaniu i pękaniu kory. To szczególnie ważne dla jabłoni, grusz i śliw, które są wyjątkowo wrażliwe na nagłe zmiany temperatur.

Kiedy bielić drzewa owocowe?

Najlepszym momentem na bielenie jest okres od końca listopada do stycznia. Najważniejsze, by zabieg wykonać zanim wystąpią silne mrozy, ale po tym, jak ustąpią jesienne deszcze.

Drzewa najlepiej bielić, gdy:

temperatura w dzień utrzymuje się w granicach około 5°C ,

, prognozy nie zapowiadają deszczu przez 1–2 dni,

przez 1–2 dni, kora jest sucha.

Jeśli jednak po bieleniu spadnie deszcz i zmyje wapno z pni, warto powtórzyć zabieg w suchy dzień.

Czym bielić drzewa - przepis na mleko wapienne

Do bielenia stosuje się tradycyjną mieszankę wapienną, czyli tzw. mleko wapienne. Składniki:

2 kg wapna palonego,

10 litrów wody,

opcjonalnie: garść gliny.

Wszystkie składniki należy dokładnie wymieszać, aż powstanie jednolita, śnieżnobiała masa. Dodatek gliny sprawia, że mieszanka dłużej utrzymuje się na pniu i jest mniej podatna na zmycie przez deszcz. Gotową mieszanką maluje się pnie i grubsze konary, najlepiej od nasady aż do pierwszych rozgałęzień.

Najczęstsze błędy podczas bielenia drzew

Bielenie drzew jest proste, ale łatwo popełnić kilka błędów, które obniżają skuteczność zabiegu.

Najczęstsze pomyłki ogrodników:

zbyt wczesne bielenie – jesienne deszcze zmywają wapno, zanim spełni swoją funkcję,

– jesienne deszcze zmywają wapno, zanim spełni swoją funkcję, zbyt późne bielenie – pnie są już narażone na mróz i uszkodzenia,

– pnie są już narażone na mróz i uszkodzenia, nierównomierne pokrycie – szczególnie po stronie południowej, która nagrzewa się najmocniej,

– szczególnie po stronie południowej, która nagrzewa się najmocniej, zła proporcja składników – zbyt rzadka mieszanka spływa po korze, zbyt gęsta odpada płatami,

– zbyt rzadka mieszanka spływa po korze, zbyt gęsta odpada płatami, używanie farb przemysłowych zamiast wapna – mogą zawierać toksyczne substancje szkodliwe dla drzewa.

Dobrze przygotowane mleko wapienne powinno tworzyć gęstą, białą warstwę, która utrzyma się przez całą zimę.

Dlaczego warto bielić drzewa co roku?

Bielenie nie tylko chroni przed mrozem, ale też zmniejsza ryzyko infekcji kory i rozwój porostów. Wapno działa odkażająco i odstrasza niektóre szkodniki, np. mszyce czy gąsienice zimujące w spękaniach kory.

Regularne bielenie, najlepiej raz w roku, zimą, to prosty sposób, by drzewa wiosną były zdrowsze, a plony bardziej obfite.