Jak szybko pozbyć się pnia po ściętym drzewie?

Oczywiście najszybszym sposobem na pozbycie się pnia jest skorzystanie z usług firmy dysponującej koparką lub frezarką do korzeni. Taki sprzęt usuwa pień w ciągu kilku godzin. To jednak rozwiązanie kosztowne, dlatego wiele osób wybiera metody domowe.

Można też próbować własnoręcznie wykopać pień razem z systemem korzeniowym. To jednak bardzo ciężka i czasochłonna praca, szczególnie gdy pień jest gruby, a korzenie sięgają głęboko w ziemię. Taki zabieg wymaga użycia łopat, siekier, a czasem nawet specjalistycznego sprzętu.

Dlatego, jeśli możemy pozwolić sobie na odrobinę cierpliwości, warto postawić na tańsze, bezpieczniejsze i również skuteczne metody, które działają w dłuższej perspektywie, stopniowo rozkładając drewno i pozwalając pniowi zniknąć bez wysiłku. W tym artykule testujemy sposoby popularne w internecie i mediach, by sprawdzić, które z nich faktycznie przynoszą najlepsze efekty.

Wypalanie pnia – czy to działa?

Jednym z najczęściej opisywanych sposobów jest wypalanie pnia przy użyciu paliwa lub oleju. Nacina się pień piłą lub siekierą, w szpary wkłada kawałek materiału i polewa obficie benzyną, ropą lub olejem. Teoretycznie ogień ma doprowadzić do spalenia drewna aż do korzeni. W praktyce jednak metoda ta okazuje się mało skuteczna i nieekonomiczna.

Paliwo (benzyna, ropa) szybko się wypala, nie docierając do głębszych warstw drewna.

Olej utrzymuje się dłużej, ale również nie daje trwałych efektów.

Nawet po kilku próbach wnętrze pnia pozostaje nienaruszone, a spalanie kończy się jedynie powierzchownym przypaleniem.

Dodatkowo wypalanie generuje dym, nieprzyjemny zapach i jest niebezpieczne oraz niezgodne z zasadami ochrony środowiska. W praktyce nie sprawdza się jako sposób na trwałe usunięcie pnia. Nie polecamy, chociaż wydawać by się mogło, że to szybka i prosta metoda.

Grzybnia rozkładająca drewno

To najbardziej naturalny i ekologiczny sposób pozbycia się pnia. Grzybnia przenika strukturę drewna i z czasem całkowicie je rozkłada, zamieniając w próchnicę. Grzybnię można kupić w sklepie ogrodniczym. Upycha się ją w nacięcia lub otwory w pniu. Cały proces trwa jednak kilka miesięcy, ale nie wymaga pracy, a i koszty nie są duże. W efekcie pień staje się miękki, wilgotny i sam się rozsypuje.

To metoda idealna dla osób, które nie potrzebują natychmiastowego efektu, ale zależy im na ekologicznym rozkładzie drewna.

Jak usunąć pień po ściętym drzewie - zastosuj nawozy azotowe

Przyspieszenie rozkładu można uzyskać również poprzez zastosowanie nawozów bogatych w azot, tj. saletra amonowa, saletra potasowa czy mocznik.

Jak to zrobić:

Nawiercić w pniu kilka głębokich otworów.

Wsypać do nich nawóz.

Regularnie, co kilka tygodni, podlewać wodą, by substancja wniknęła w drewno.

Azot stymuluje procesy gnilne i pomaga mikroorganizmom szybciej rozłożyć drewno. Efekty są widoczne po kilku miesiącach. Dodatkowo gleba wokół pnia zostaje wzbogacona w azot, co ułatwia późniejsze sadzenie roślin.

Kolejna metoda na usunięcie pnia - gorzka sól

Siarczan magnezu działa podobnie do nawozów azotowych, ale wymaga większej systematyczności. Pień należy nawiercić, wsypać gorzką sól, zalać wodą i przykryć folią. Zabieg trzeba powtarzać co 2–3 tygodnie.

Proces również trwa kilka miesięcy, ale jest bezpieczny dla gleby i otoczenia. Pień stopniowo traci strukturę i po pewnym czasie można go łatwo rozdrobnić lub przekopać.

Metody na usunięcie pnia, które nie działają

Niektóre domowe sposoby opisywane w mediach, takie jak gnojówka z pokrzywy czy inne naturalne roztwory organiczne, nie są skuteczne. Choć pomagają użyźniać glebę, nie są w stanie przyspieszyć rozkładu twardego drewna, ich działanie jest zbyt słabe.

Najskuteczniejsze i najtańsze sposoby na pozbycie się pnia drzewa

Do takich zdecydowanie trzeba zaliczyć opisywane wyżej:

Nawozy azotowe,

Grzybnia rozkładająca drewno,

Siarczan magnezu tzw. gorzka sól.

Wypalanie przy użyciu paliwa lub oleju nie przynosi trwałych rezultatów i wiąże się z ryzykiem pożaru.

Naturalne metody wymagają cierpliwości, ale pozwalają na całkowity rozkład pnia w sposób ekonomiczny, ekologiczny i bezpieczny dla ogrodu.