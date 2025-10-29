Kwiat grudnik

Kwiat doniczkowy grudnik ma wiele nazw: kaktus bożonarodzeniowy, szlumbergera czy zygokaktus. Rośnie w warunkach domowych. Jest łatwy w uprawie i powinien kwitnąć w grudniu, ale często zakwita wcześniej - już w listopadzie. Czasami powtarza kwitnienie. Nie lubi zbyt wysokich temperatur.

Jak dbać o grudnik?

Grudnik to sukulent. Wymaga więc ziemi dla kaktusów i sukulentów. Najlepsze będzie podłoże lekko kwaśne (pH od 5,5 do 6,5) i przepuszczalne. Nie lubi przelewania, dlatego stosujemy umiarkowane podlewanie. Dobrze też wypełnić dno doniczki perlitem czy keramzytem. Najlepszym miejscem dla grudnika jest północna lub wschodnia strona domu, ponieważ źle znosi bezpośrednie promienie słoneczne. W czasie jesiennym i w okresie kwitnienia powinien znajdować się w chłodniejszym miejscu - do 20 stopni. Natomiast wiosną i latem najlepsza dla niego temperatura to od 20 do 25 stopni. Można zasilać go nawozem do sukulentów albo do roślin kwitnących. Nawóz stosujemy zgodnie z etykietą na opakowaniu.

Ważne Kiedy w pomieszczeniach jest suche powietrze, liście grudnika rosnące na końcach pędów stają się pomarszczone. Zadbaj o odpowiednie nawilżenie.

Co zrobić, aby grudnik zakwitł na święta?

Grudnik przygotowujemy na świąteczne kwitnienie już we wrześniu i październiku. Wtedy mniej podlewamy roślinę, zostawiamy ją w chłodniejszym i ciemniejszym miejscu. Kiedy wypuści pąki kwiatowe, zaczynamy mocniej podlewać. Kaktus bożonarodzeniowy będzie potrzebował więcej wody w okresie kwitnienia. Regularnie nawodniona ziemia jest tutaj niezbędna, ale pamiętajmy, że to sukulent i zbyt dużo wody może doprowadzić do utraty rośliny.

Grudnik - odmiany

Grudnik ma wiele odmian. Spotykamy je w różnej kolorystyce, np. : czerwone, różowe, białe, łososiowe, żółte. Do najbardziej popularnych zaliczamy: