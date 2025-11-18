Co zawiera popiół drzewny?

Popiół drzewny jest naturalnym nawozem organiczno–mineralnym. Jego skład zależy od rodzaju spalanego drewna, ale średnio zawiera:

30–35% wapnia ,

, 6–10% potasu,

2–4% fosforu,

oraz mikroelementy: magnez, sód, żelazo.

To właśnie wysoka zawartość wapnia sprawia, że popiół silnie odkwasza glebę, a jednocześnie działa jak mineralna „multiwitamina”.

Czy popiół drzewny to dobry nawóz?

Tak, ale pod warunkiem, że stosujemy go rozsądnie. Popiół:

poprawia strukturę i żyzność gleby,

rozluźnia ciężkie, gliniaste podłoże,

dostarcza potasu i fosforu,

zastępuje wapnowanie gleby,

zwiększa odporność roślin na choroby grzybowe.

Trzeba tylko pamiętać, że popiół nie zawiera azotu, dlatego po jego zastosowaniu warto uzupełnić nawożenie kompostem lub nawozami azotowymi.

Pod jakie rośliny można stosować popiół drzewny?

Popiół świetnie nadaje się do nawożenia trawnika, ale z umiarem. Wysoka zawartość wapnia oznacza, że nie stosujemy go razem z wapnowaniem ani z nawozami wieloskładnikowymi do trawy. Po rozsypaniu popiołu warto uzupełnić azot.

Również pod większość drzew owocowych i krzewów owocowych popiół nadaje się bardzo dobrze. Wzmacnia owocowanie i poprawia strukturę gleby. Wyjątek stanowią jednak krzewy wymagające gleby kwaśnej, czyli:

borówka amerykańska,

żurawina,

czarna jagoda.

Niektóre warzywa szczególnie lubią popiół drzewny, np. pomidory, ogórki, ziemniaki, kapusta, brokuły i sałata.

Popiół drzewny można z powodzeniem stosować na rabaty kwiatowe, pod większość roślin kwitnących, szczególnie pod: piwonie, lilie, floksy, rudbekie, malwy, rośliny cebulowe (nawet jesienią przy sadzeniu). Rośliny te lubią gleby lekko zasadowe lub obojętne, dlatego popiół działa jak delikatne odkwaszanie i jednocześnie dostarcza potasu, czyli składnika, który poprawia kwitnienie.

Co robić z popiołem z kominka zimą?

Zimą, gdy nie ma gdzie wykorzystać popiołu, można wsypywać go do kompostownika. W małych ilościach, pomiędzy warstwy kompostu. Tworzy on pełnowartościowy nawóz i neutralizuje kwaśne frakcje kompostu.

Jakich roślin nie nawozić popiołem?

Popiół ma odczyn zasadowy, więc nie stosujemy go pod rośliny kwasolubne, takie jak:

rododendrony,

hortensje

azalie,

wrzosy i wrzośce,

borówki amerykańskie i żurawinę.

Popiół na ślimaki – naturalna ochrona

Popiół drzewny możesz wykorzystać również jako ekologiczny środek przeciwko ślimakom. Wystarczy obsypać grządki cienkim pasem popiołu, ślimakom trudno jest przejść po takim podłożu gdyż kaleczą sobie ciało. Ogólnie znana jest metoda sypania mączki bazaltowej, która działa w podobny sposób. Z powodzeniem możesz ją zastąpić popiołem, jeśli masz kominek.

Jak zrobić nawóz z popiołu drzewnego?

Popiół można zastosować na kilka sposobów:

Posypowo (najczęściej) - rozsypujemy cienką warstwę popiołu na suchej glebie i delikatnie mieszamy z powierzchnią ziemi (na głębokość ok. 10–15 cm). Bezpieczna dawka to 1–3 kg na 100 m² rocznie.

(najczęściej) - rozsypujemy cienką warstwę popiołu na suchej glebie i delikatnie mieszamy z powierzchnią ziemi (na głębokość ok. 10–15 cm). Bezpieczna dawka to 1–3 kg na 100 m² rocznie. Rozpuszczony w wodzie (nawóz płynny) - 1 szklanka popiołu na 10 litrów wody, odstawić na 24 godziny i podlewać rośliny wymagające potasu. Świetny nawóz przy warzywach owocujących np. pomidorach.

Jak wygodnie zbierać popiół z kominka?

Popiół jest lekki i pylący, dlatego warto zaopatrzyć się w odkurzacz do popiołu. To niewielkie urządzenie z metalowym zbiornikiem, które szybko zbiera popiół, nie zapycha się, pozwala bezpiecznie usunąć nawet lekko ciepłe resztki.