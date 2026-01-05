Silne mrozy do -18°C, a nawet -20°C przy gruncie, wystąpią na dużym obszarze Polski od jutra (6 stycznia) i utrzymają się przez kilka dni.

Dlaczego nadchodzące mrozy są szczególnie groźne dla ogrodu?

Niebezpieczne są nie tylko niskie temperatury, ale też warunki, które im towarzyszą. Zapowiadane są rozpogodzenia i słaby wiatr, co sprzyja szybkiemu wygładzaniu gleby. Jeśli okrywa śnieżna jest cienka lub jej brakuje, systemy korzeniowe roślin są znacznie bardziej narażone na przemarzanie. Najbardziej zagrożone są rośliny posadzone jesienią młode sadzonki gatunki wrażliwe na mróz oraz rośliny rosnące w pojemnikach.

Jak zabezpieczyć rośliny przed silnym mrozem?

W obliczu zapowiadanych spadków temperatur warto działać natychmiast. Najskuteczniejsze metody ochrony ogrodu to okrywanie roślin agrowłókniną, juntą lub słomą, szczególnie róż, hortensji ogrodowych i bylin. Kopczykowanie podstaw krzewów, ziemią lub korą, co uchroni korzenie przed przemarzaniem. Zabezpieczanie pni młodych drzew owocowych osłonami lub tekturą falistą. Przeniesienie roślin doniczkowych do chłodnych, ale nie osłoniętych pomieszczeń, np. do garażu lub piwnicy.

Warto pamiętać, aby osłony zdejmować stopniowo, gdy mróz ustąpi. Zbyt długie przykrycie roślin może sprzyjać chorobom grzybowym.

Uwaga na warzywnik i zioła

Jeżeli w ogrodzie pozostały jeszcze zimujące warzywa lub zioła, takie jak jarmuż, pietruszka czy rozmaryn, również one wymagają dodatkowej ochrony. Nawet gatunki uznawane za odporne mogą ucierpieć przy temperaturach zbliżonych do -20 stopni, zwłaszcza przy braku śniegu.

Żółte alerty IMGW - lista województw objętych ostrzeżeniem

IMGW wydał żółte ostrzeżenia przed silnym mrozem dla 7 województw. Alerty obowiązują:

w południowych powiatach woj. dolnośląskiego ,

, w województwie łódzkim ,

, mazowieckim , z wyłączeniem części południowej i wschodniej,

, z wyłączeniem części południowej i wschodniej, we wschodniej części województwa wielkopolskiego ,

, w województwie warmińsko mazurskim , poza północno zachodnimi powiatami,

, poza północno zachodnimi powiatami, w województwie kujawsko-pomorskim z pominięciem północy regionu,

z pominięciem północy regionu, w województwach i środkowych powiatach województwa podlaskiego.

Mróz może potrwać kilka dni

Synoptycy zapowiadają, że silne mrozy mogą trzymać się co najmniej do końca tygodnia, a lokalnie jeszcze dłużej. To oznacza, że jednorazowe zabezpieczenie roślin może nie wystarczyć. Warto regularnie sprawdzać stan osłon i reagować, jeśli zostaną zerwane przez wiatr lub przymarzną do roślin.

Dla ogrodników to kluczowy w moment, by ochronić efekty całorocznej pracy. Kilka prostych działań teraz może uchronić ogród przed poważnymi stratami na wiosnę.